«حكاية رجل مهم».. أحمد زكي في معرض القاهرة الدولي للكتاب

يشارك الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح، في معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 53 للعام 2022، بكتابه الجديد «أحمد زكي.. حكاية رجل مهم»، الصادر عن دار الفاروق للاستثمارات الثقافية.

يقع الكتاب بحسب بيان للدار، في نحو 260 صفحة، وهو استكشاف غير تقليدي لعالم النجم الكبير أحمد زكي، لا يكتفي بالألقاب والأوصاف الفارغة من المعنى مثل «الامبراطور» و«الباشا»، بل يرصد كيف صعد للقمة بصعوبة شديدة، باذلا الكثير من العرق والدم والدموع، ويقف على دوره الحقيقي في السينما المصرية، والأسباب الموضوعية لاعتباره مهما في تاريخ الفن العربي بشكل عام.

ويقدم المؤلف، تحليلا غير مسبوق لأسلوب أدائه المذهل، لا يقنع بكلام مرسل يردده البعض، سواء للمدح مثل «غول التمثيل» و«جبار الأداء»، أو للانتقاد والذم، مثل أنه يُقَلِّد، خاصة عندما يجسّد شخصيات عامة، أو يتقمص بشكل مرضي تغلب فيه الفطرة على قواعد الاحتراف والمهنية.

تساؤلات كتاب أحمد زكي

كما يطرح تساؤلات غير معتادة عن كيفية التعامل في موقع التصوير مع ممثل متوهج الموهبة، والجنون الفني والرغبة في الكمال مثله، وعن علاقة العمل الفريدة التي جمعته بالسندريلا سعاد حسني.

وقال أسامة عبد الفتاح، إن كتابه يقترب من أحمد زكي، كما لم يقترب منه أحد من قبل، ويتوفر في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 بجناح B 62 صالة 2.

أحمد زكي وتحويل سيرته الذاتية لعمل فني

وحياة أحمد زكي، أراد أكثر من شخص تحويلها إلى عمل فني، وكان آخرهم محمد رمضان، الذي أراد تجسيده في مسلسل، وبدأ في كتابة المسلسل الكاتب بشير الديك، لكن تم وقف المشروع بسبب اعتراض أسرة أحمد زكي على تجسيدها.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنطلق فعالياته الأربعاء المقبل 26 يناير، ومن المقرر أن يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.