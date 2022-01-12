أشرف زكي ينفي وفاة سميرة أحمد: صحتها جيدة وتقرأ سيناريوهات في منزلها

نفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن وفاة الفنانة سميرة أحمد، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأعرب نقيب المهن التمثيلية، عن استيائه الشديد، من الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بشأن وفاة الفنانة الكبيرة سمير أحمد، قائلًا في بيانٍ له، يجب أن يوضع حد لهؤلاء الاشخاص.

زكي: حالة الفنانة مستقرة وتقرأ عدد من النصوص الدرامية

وأكد أشرف زكي، أن الحالة الصحية للفنانة سميرة أحمد جيدة ومستقرة تمامًا، وتقضي أغلب أوقاتها مع أسرتها في المنزل، بل أنها تقاوم حاليا بقراءة عدد من النصوص الدرامية، التي من الممكن أن تعود من خلالها للأعمال الفنية مجددًا.

نجوم الفن يطالبون بتحري الدقة قبل نشر شائعات الوفاة

ووجه عدد من نجوم الفن، اللوم لبعض المواقع، بسبب نشرها لشائعة وفاة النجمة سمير أحمد، طالبوهم بتحري الدقة قبل نشر أي خبر.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة سميرة أحمد، كان مسلسل «ماما في القسم» مع النجم الراحل محمود يس، كما كانت تستعد الفترة الماضية، لمسلسل جديد بعنوان «بالحب هنعدي».