إصابة الفنان حلمي عبد الباقي بفيروس كورونا

كشف الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما تبينت إيجابية المسحة التي أجراها قبل أيام، مطالبا الجمهور بالدعاء له، لحين التماثل للشفاء.

وقال الفنان حلمي عبد الباقي، لـ«الوطن»، إنّ حالته الصحية مستقرة بشكلٍ كبير، متابعًا «الحمد لله، الأعراض خفيفة وأنا في المرحلة الأخيرة من التعافي.. الحمد لله كله خير».

وفي نفس السياق، كان الفنان عمر خورشيد، أعلن قبل قليل إصابته وزوجته الفنانة ياسمين الجيلاني، وابنتهما وكذلك حماته بمتحور أوميكرون، مطالبًا الجمهور بالدعاء لهم