تحقيقات حريق مسجد الرباط بمنفلوط: «السبب ماس كهربائي»

كشفت تحقيقات نيابة منفلوط، في محافظة أسيوط، أسباب الحريق الذى اندلع بمسجد الشيخ علم الدين الرباط، بمدينة منفلوط، أن الماس الكهربائي هو ما تسبب في حريق المسجد، ولا توجد شبهة جنائية، خاصة أن المسجد كان مغلقا وخاليا من المصلين، وأن الحادث لم يسبب أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وأضافت التحقيقات أن الحريق اندلع داخل مسجد الشيخ علم الدين الرباط بمدينة منفلوط، والتهمت النيران أسقف المسجد الخشبية، وجرى إخماد الحريق، دون وقوع إصابات، وأن سبب الحريق ماس كهربائي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لمعرفة إذا حدث الحريق بفعل فاعل من عدمه.

إخطار أمني بالحريق

وكان اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمورمركز شرطة منفلوط، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمسجد الشيخ علم الدين الرباط، بشارع علم الدين، بمدينة منفلوط.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف والحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق، بمعرفة قوات الحماية المدنية، ولا توجد إصابات أو خسائر بالأرواح.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن «ماس كهربائي» تسبب في الحريق وبدأت النيران بالتهام أسطح المسجد الخشبية وامتدت إلى محتويات المسجد بالكامل.

وكشفت التحريات الأولية التى قام بها فريق مباحث المركز، عن أن سبب الحريق «ماس كهربائي».

لمشاهدة الحريق من هنا https://web.facebook.com/motazelbhery10/videos/270874155147953

وزير الأوقاف يشكل لجنة لبحث أسباب الحريق

ومن جانب آخر، شكل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لجنة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من الدكتور أحمد عبد الرءوف، مدير عام الشئون القانونية، والشيخ أحمد عبد المنعم، مدير الإدارة العامة للحوكمة، والمهندس مجدي أبو عيد، مدير الإدارة الهندسية بديوان عام الوزارة، والشيخ عاصم قبيصي، مدير أوقاف أسيوط، لبحث أسباب الحريق الذي أصاب مسجد علم الدين الرباط بمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط.

سرعة إعادة تأهيل المسجد

كما وجه وزير الأوقاف، بسرعة اتخاذ اللازم تجاه إعادة تأهيله، وفق ما يقرره التقرير الهندسي، على أن تنتهي اللجنة من تقريرها المبدئي في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه.