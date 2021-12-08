السيطرة على حريق في مسجد بشبرا الخيمة «صور»

تمكنت الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في مسجد قديم بحارة بمنطقة بهتيم في حي شرق شبرا الخيمة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وجارِ معرفة سبب الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب وملابسات الواقعة، وحصر الخسائر وطلب تحريات المباحث.

بلاغ بنشوب حريق في مسجد بشبرا

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في مسجد بشبرا الخيمة.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن بالقليوبية والحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء والسيطرة على الموقف.

وتبيّن من التحريات ومعاينة الحريق أن النيران نشبت بمسجد بلال القديم بحارة فاروق بلال، المتفرع من شارع داير الناحية، بجوار مسجد الشهداء بهتيم، حيث تمت السيطرة على الحريق، بواسطة 3 سيارات إطفاء دون خسائر بشرية.

كشف أسباب حريق مسجد في شبرا

من جانبه قال محمد علي، نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إن الحريق شب في مسجد قديم بجوار أحد المساجد الجديدة ببهتيم بشبرا، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه تقرر تشكيل لجنة من الحي والإدارة الهندسية لمعاينة الحريق وموقع المسجد والأضرار الناجمة عن الحريق بالمكان وتأثيره على المسجد والمباني المجاورة، وإزالة الآثار التي تسبب خطرًا على المنطقة والمباني المجاورة.

وتابع أنه جرى إبلاغ اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الذي كلف رئيس حي شرق شبرا الخيمة، بمتابعة الواقعة والتوصل لسبب الحريق وتأمين المنطقة المجاورة.