موعد ومكان عزاء شقيقة الفنان أحمد سلامة

يقام اليوم عزاء الدكتورة آمال سلامة، شقيقة الفنان أحمد سلامة، التي رحلت عن عالمنا مساء الثلاثاء الماضي، بعد صراعها مع مرض القلب.

موعد ومكان عزاء شقيقة أحمد سلامة

وكشف الفنان أحمد سلامة في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عزاء الراحلة سيكون اليوم في مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، من الخامسة إلى السابعة مساءًا.

وتم تشييع جثمان الراحلة أمس من مسجد السلام بمدينة نصر بعد صلاة الظهر، وشهدت الجنازة حضور العديد من أسرة الفنان أحمد سلامة، في غياب تام لنجوم الفن.

وكان الفنان أحمد سلامة أعلن عن وفاة شقيقته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ كتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله شقيقتي الدكتورة آمال سلامة.. تغمَّدها الله برحمته وغفر لها».

آخر أعمال أحمد سلامة

يذكر أن آخر أعمال أحمد سلامة مشاركته في مسلسل «شارع 9» الذي يعرض حاليًا، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، كما ينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم: رانيا يوسف، نيرمين الفقي، محمود عبد المغنى، هدى الأتربى، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، ماجد الشريف، وغيرهم من الفنانين.

أحمد سلامة ضيف شرف في «روحي لك»

ويستعد الفنان أحمد سلامة، للمشاركة في فيلم «روحي لك» كضيف شرف والمسلسل من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج مازن نيازى، كما أنه بطولة منة فضالي، إيهاب فهمى، ومروة عبد المنعم، وأحمد سلامة، وعمرو عبد العزيز، وشريف باهر، ومدحت تيخة، وإسلام إسماعيل، وغيرهم من الفنانين.