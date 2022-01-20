مديحة حمدي لجمهورها: «ادعولي اتحسن وأعراض الكورونا تخف»

لازالت الفنانة مديحة حمدي داخل العزل المنزلي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ أيام، حيث إنها أصيبت بعدما ذهبت إلى احتفالية في مكان مغلق غير جيد التهوية وبعدها ظهرت عليها الأعراض.

مديحة حمدي تكشف تطورات حالتها الصحية

وقالت مديحة حمدي في تصريحات لـ«الوطن»، «ادعولي اتحسن، وأعراض الكورونا تخف، لازلت في المنزل أخضع للحجر، الصحة هي أغلي شيء في حياة الإنسان ولابد من المحافظة عليها، وشكر الله عز وجل على تلك النعم».

الطبيب المعالج يكشف تطورات الحالة الصحية لمديحة حمدي

وقد كشف الطبيب المعالج للفنانة مديحة حمدي منذ أيام تطورات الحالة الصحية لها في مقطع فيديو قائلا: «مدام مديحة تتحسن تدريجيا، ولكنها تعاني فقط من صعوبة في التنفس وأعراض البرد الأخرى من العطس والكحة»، وطلب منها الطبيب المُعالج عدم الحديث أو التعرض للإجهاد، منعًا لحدوث أي مضاعفات صحية.

وقدمت الفنانة مديحة حمدي عددا كبيرا من الأعمال الفنية، والكثير من المسلسلات التي تميزت بالطابع الديني، منها «رسول اﻹنسانية، القضاء في الإسلام، عمر بن عبدالعزيز، الفتح المبين».

إصابة رشوان توفيق بفيروس كورونا

وقد أصيب الفنان رشوان توفيق بفيروس كورونا المستجد منذ أيام، لأنه كان مخالطا للفنانة مديحة حمدي، حيث أنهما كانا في الاحتفالية سويا، ومن بعدها أعلن الفنان رشوان توفيق ظهور الأعراض عليه، وقد أجرى مسحة طبية ثبتت إيجابيتها.

أعراض الفنان رشوان توفيق بعد إصابته بكورونا

وأكد الفنان رشوان توفيق في تصريحات لـ«الوطن» أنه يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، مع بعض الآلام في الجسد بأكلمه، إذ قالت ابنته الإعلامية هبة رشوان توفيق، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنّ حالته الصحية باتت تشهد تحسنًا ملحوظًا، لكنه ما زال يعاني من الآلام في الجسد.