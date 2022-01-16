تطورات الحالة الصحية للفنانة مديحة حمدي: «ممنوعة من الكلام»

كشفت مُساعدة الفنانة مديحة حمدي، عن تطورات الحالة الصحية للأخيرة، إثر إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنّ حالتها الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا حتى الآن، موضحة أن الطبيب المُعالج وجه الفنانة بضرورة عدم الحديث أو التعرض للإجهاد، منعًا لحدوث أي مضاعفات صحية.

تحسن عملية التنفس لدى الفنانة مديحة حمدي

وأضافت مُساعدة مديحة حمدي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ عملية التنفس ومعدل الأكسجين جيد، وليست هناك أي مخاوف بخصوص هذا الشأن.

وأشارت إلى أن الفنانة مديحة حمدي، لازالت تخضع للعزل المنزلي، ومن المُفترض إجراء مسحة جديدة، خلال أسبوع تقريبًا، للوقوف على تطورات الإصابة، مطالبة الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء.

تفاصيل إصابة الفنانة مديحة حمدي بكورونا

وكانت الفنانة مديحة حمدي، قد أصيبت بفيروس كورونا، قبل أسبوع تقريبًا، خلال مشاركتها في إحدى الفاعليات بمدينة السويس، إذ شعرت ببعض المتاعب، لتُقرر على الفور العودة إلى القاهرة، والوقوف على تطورات حالتها الصحية، حتى تبين إصابتها بفيروس كورونا.

رشوان توفيق يلتقط العدوى من مديحة حمدي

وبعد يومين تقريبًا من تاريخ إصابتها، كشف الفنان رشوان توفيق، عن إصابته هو الآخر بفيروس كورونا، إذ كان يتواجد في إحدى الفاعليات التي كانت تُشارك فيها الفنانة مديحة حمدي، ليخضع أيضًا للعزل المنزلي، لحين التماثل للشفاء.

ويُعاني الفنان رشوان توفيق، من ارتفاع في درجة الحرارة، مع بعض الآلام في الجسد بأكلمه، إذ قالت ابنته الإعلامية هبة رشوان توفيق، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أنّ حالته الصحية باتت تشهد تحسنًا ملحوظًا، لكنه ما زال يعاني من الآلام في الجسد.