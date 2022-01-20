«اتحاد العمال» يطالب القطاع الخاص بتفعيل توجيهات الرئيس بتقليل الكثافة

بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، حول اتخاذ اجراءات لتقليل الكثافة في الأماكن المزدحمة مثل المصالح الحكومية والمدارس والجامعات وغيرها، أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بهذه الاجراءات التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس في مصر.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية

وفي بيان له اليوم، أشاد «البدوي»، بالاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لحماية المصريين من جائحة كورونا، خاصة أن العالم يمر بظروف استثنائية بسبب انتشار الفيروس منذ أكثر من عامين قادما من مدينة ووهان الصينية.

وطالب «البدوي»، مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال ذات الكثافة العالية باتخاذ الاجراءات الإحترازية، والتدابير المهمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال هذه الفترة، ولا سيما أن البيانات والاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، تؤكد أن أعداد المصابين في ازدياد مستمر.

وناشد مجدي البدوي، بضرورة اتباع توجيهات الرئيس السيسي بتقليل الكثافة، في هذا التوقيت للحد من انتشار الفيروس خاصة بعد ظهور متحور أوميكرون، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه الأكثر انتشارًا عن سابقيه.

توجيهات الرئيس بتقليل الكثافة

وخلال اجتماعه أمس، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصةً في الأماكن التي تشهد تواجداً كثيفاً من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة.