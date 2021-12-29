اتحاد العمال: لسنا دعاة فوضى وهدفنا الإنتاج وتدريب العمالة

قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد يتابع باهتمام بالغ ما تشهده مصر من نهضة تنموية شاملة تغطي خريطة المشروعات التنموية كل أرجاء محافظات مصر وعلى كل المستويات.

وأضاف المراغي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الاتحاد، أن ما يحدث على أرض الواقع يأتي بفضل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية والتي كان أخرها افتتاح مشروعات صعيد مصر والتي أنفق عليها 1.1 تريليون جنيه لتطوير مدن وقرى الوجه القبلي وإنشاء مشروعات الطاقة الكهربائية التي تواكب الدول المتقدمة وإعادة تطوير المشروعات الزراعية بتوشكي وافتتاح العديد من المصانع والكيانات الاقتصادية والخدمية المتنوعة.

انطلاقة تاريخية لاتحاد العمال في مصر

وأشار «المراغي» إلى أن الاحتفال بقدوم عام ميلادي جديد يمثل انطلاقة تاريخية غير مسبوقة، وسيشهد العام الجديد تعزيز العلاقات العمالية عربيا ودوليا ويكون للاتحاد العام لنقابات عمال مصر دور فاعل في العلاقات الأفريقية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، قال خالد الفقي، نائب رئيس اتحاد العمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، إننا نسعى أن يكون هناك استقرارا في بيئة العمل، حتى يستمر الإنتاج وتحقيق النجاحات المطلوبة، لافتا إلى أن المصنع الذي يتم تصفيته، يكون هناك مصنعا مقابلا له يلتحق به العمال، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم المساس بحقوق العمال، مؤكدا أن العمال والنقابات العمالية والاتحاد العام عضو أصيل لإزالة المعوقات من أجل نجاح المنظومة.

وأكد الفقي: «نحن ضد العامل الفاسد، ولسنا دعاة للفوضى ولكن هدفنا الإنتاج، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد يتضمن ملف التدريب حتى يلتزم صاحب العمل بتدريب عماله.