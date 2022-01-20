ما أسباب برودة الأطراف في الشتاء: بعض الحالات تحتاج لزيارة الطبيب

هناك بعض الأشخاص يكون الشتاء بالنسبة لهم فصل المعاناة، إذ لا يمكنهم الحصول على التدفئة بسهولة مثل أي شخص آخر، إذ يرتدون الجواكت والملابس الثقيلة، ويجلسون أمام المدافئ تكسوهم الأغطية الثقيلة لساعات، أملا في التدفئة ولكن بلا جدوى، إذ يشعرون ببرودة شديدة في الأطراف.

ما أسباب برودة الأطراف في الشتاء؟ وماذا يحدث للجسم في حال شعورك بـ برودة الأطراف؟، هذا ما أوضحه لنا طبيب المخ والأعصاب والأوعية الدموية الدكتور ياسر عبد الله، في حديثه لـ «الوطن».

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أسباب برودة الأطراف في الشتاء

قال «عبد الله» الشعور ببرودة الأطراف شيء طبيعي لدى عدد كبير من الناس، ولكن استمراره شيء غير طبيعي، موضحا أن الشخص يشعر ببرودة الأطراف، نتيجة قلة البيولوجي وكمية الدم في الجسم وضعف الشرايين أيضا، فينتهي به الأمر بالشعور ببرودة الأطراف والسقعة في الجسم.

وأضاف: «يمكن أن تكون هناك حالات مرضية من المصابين ببرودة الأطراف، وذلك عندما تصبح يد الشخص زرقاء اللون بشكل ملحوظ، وفي هذه الحالة يجب عليه زيارة الطبيب للاستشارة وتلقي العلاج، فقد يختار الطبيب العلاج عن طريق بعض الأدوية أو توسيع الشرايين».

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وذكر طبيب المخ والأعصاب أن هناك عدة أسباب أخرى للشعور ببرودة الأطراف، وهي فقر الدم نتيجة لعوامل عديدة منها نقص الحديد، كما أن الشعور بالتوتر والضغط قد يؤدي إلى الشعور بالبرودة في الأطراف، بجانب اضطرابات وضعف الدورة الدموية وربما يشعر الأشخاص المصابون بمتلازمة «رينود» ببرودة الأطراف والتي تسبب ضيق الأوعية الدموية المغذية للأطراف.

علاج برودة الأطراف

أوضح طبيب المخ والأعصاب، طرق علاج برودة الأطراف في فصل الشتاء وهي: ارتداء القفازات والجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف، الامتناع عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، ممارسة التمارين الرياضية والتي تكون فعالة في تدفئة الجسم عن طريق تحسين الدورة الدموية، لافتا إلى أن بعض الحالات تحتاج إلى مكملات غذائية لتنشيط الدورة الدموية.