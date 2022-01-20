نصائح أساسية للحفاظ على صحة القدمين خلال الشتاء.. «مصابي السكر أكثر ضررا»

يمكن أن تؤدي مشكلة القدم الشئعة، بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، إلى عدوى أو مضاعفات خطيرة وحتى البتر، وتعتبر العناية بالقدم السكرية مهمة خاصة خلال فصل الشتاء لأنها تجلب معها مخاطر انخفاض الدورة الدموية والتنميل الذي قد يسبب مشكلات.

ويؤدي المناخ البارد وتقلب الرطوبة والجفاف إلى زيادة مخاطر الإصابة بمشكلات القدم السكرية، وفقا لما نشره موقع «thehealthsite».

15% من المصابين بالقدم السكري يحتاجون لدخول المستشفيات

وأشار الموقع إلى أن هناك نحو 15% من مرضى السكر، يحتاجون للعلاج في المستشفى، بسبب الإصابة أو قرحة القدم، الأمر الذي يؤدي إلى البتر في بعض الحالات.

طرق الوقاية من مضاعفات القدم السكرية خلال فصل الشتاء

- حافظ على القدم جافة الرطوبة، بارتداء الجوارب وتدفئة الأصابع ولابد أن تكون سليمة لا تسبب أمراض، خاصة أن هناك أنواع منها يمكن أن تسبب بعض البكتيريا.

- استخدم مرطب يوميا لمنع الجلد الجاف من الحكة أو التشقق، لكن لا يحدث الترطيب بين أصابع القدم، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بعدوى فطرية.

- ضع في الاعتبارأن ضعف الدورة الدموية المصاحب لمرض السكري غالبًا ما يقلل من ترطيب الغدد في أقدام المرضى المصابين بالسكري، ما يجعل أقدامهم أكثر عرضة للجفاف الشديد.

- فحص جميع نقاط الضغط على قدم وبين والأصابع، والاحتراس من الإفرازات أو التغيرات في اللون أو الرائحة أو مسامير اللحم أو النسيج المؤلم أو التشققات في الجلد.

تجنب الحرارة المباشرة

يعد إبعاد الحرارة المباشرة عن أقدام مرضى السكري استراتيجية أكثر أمانا لتجنب الجفاف وخطر الاحتراق؛ إذ يمكن أن يتسبب مرض السكري في فقدان أعصاب القدمين، ما يجعل إبقائها دافئة في الشتاء أكثر صعوبة، ويرجى عدم استخدام ضمادات النقع الساخنة - التدفئة - الكمادات الباردة للألم والتشنجات.

يجب أن يرتدي مرضى السكري أحذية مناسبة جيدًا بنعال داعمة وصندوق أصابع عريض في أي درجة حرارة لتجنب التقلصات، خلال المواسم الباردة، ومن الضروري التفكير في نسيج الجورب وكيف سيؤثر الطقس على ظروف المشي.