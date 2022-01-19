إرشادات الصحة للتغلب على اكتئاب الشتاء: تناول أطعمة خالية من الدقيق الأبيض

وجهت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي مجموعة من النصائح للمواطنين لتجنب الاكتئاب خلال فصل الشتاء، وذلك بعد التساؤلات العديدة التي وردت من المواطنين على موقع الصحة الرسمي بشأن طرق الوقاية من الاكتئاب وتجنب بعض الأعراض التي قد تسبب الكآبة لبعض الأشخاص من مختلف الفئات العمرية.

أسباب تؤدي للإصابة بالاكتئاب

قالت الدكتورة، أميرة نصار، أخصائي الصحة العامة والتغذية الإكلينيكية بوزارة الصحة، إنَّ من طرق الوقاية من الإصابة بالاكتئاب، الابتعاد عن المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، بالإضافة إلى الابتعاد التام عن المواد المحفوظة والملونة، والابتعاد أيضًا عن الدقيق الأبيض الذي يعد من الأسباب الرئيسية التي تسبب الدخول في الاكتئاب.

خطورة تناول المواد المعلبة

وأضافت أمير نصار على موقع وزارة الصحة والسكان، أنَّه يجب التقليل من تناول اللحوم المصنعة والوجبات السريعة ويجب الحذر من الإكثار من هذه الاطعمة التي تعد عاملا مهما في تعرض الأشخاص الذين يتناولونها بكثرة للدخول في مراحل أولية من الاكتئاب.

أطعمة تقلل من الشعور بالاكتئاب

وتابعت أخصائي الصحة العامة والتغذية الإكلينيكية، أنَّه يجب تناول بعض الأطعمة التي تقلل من نسب التعرض للاكتئاب مثل الموز، والشيكولاتة بكمية قليلة ويفضل شرب الكاكاو باللبن، وجميعها تمنح إحساسا بالبهجة، إضافة إلى الإكثار من المواد الغذائية التي تحتوي على كربوهيدرات معقدة مثل العيش البلدي والقمح والشوفان والأسماك.

وأكّدت أنَّ الكركم من المواد التي تمنح شعورًا بالبهجة والراحة والتفاؤل والسعادة، إذ يُفضل تحضير مشروب اللبن وإضافة ملعقة كركم صغيرة وملعقة عسل.