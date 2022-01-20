«الوزراء» يرصد ارتفاع أسعار الغذاء عالميا.. وصلت لأعلى مستوى في 2021

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من خلال متابعته مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، أنّ أسعار الغذاء العالمية سجّلت أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات في العام المنصرم 2021، رغم التراجع الطفيف الذي شهده شهر ديسمبر 2021، موضحا أنّ متوسط مؤشر أسعار الغذاء للعام 2021 ككل بلغ 125.7 نقطة، بزيادة قدرها 27.5 نقطة، وبنسبة 28.1% عن العام 2020، كما ارتفع متوسط المؤشرات الفرعية بشكل حاد عن المستويات المسجلة في 2020.

وأضاف المركز، الذي يرصد أبرز المؤشرات والتقارير الصادرة عن الجهات والمنظمات الدولية ذات الأهمية للشأن المصري، أنّ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء بلغ 133.7 نقطة في ديسمبر 2021، بتراجع بلغ 1.2 نقطة (0.9%) عن مستواه المسجّل في نوفمبر 2021، وإن كان لا يزال أعلى بمقدار 25.1 نقطة (وبنسبة 23.1%) عن مستواه المسجّل في ديسمبر 2020.

هبوط الأسعار الدولية للزيوت النباتية والسكر

وتابع المركز، أنّه وباستثناء الألبان، سجّلت قيم جميع المؤشرات الفرعية التي يشملها مؤشر أسعار الغذاء تراجعًا شهريًّا، مع هبوط الأسعار الدولية للزيوت النباتية والسكر بشكل ملحوظ من شهر إلى آخر.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 140.5 نقطة في شهر ديسمبر 2021، بتراجع بلغ 0.9 نقطة (وبنسبة 0.6%) عن مستواه المسجّل في نوفمبر 2021، فيما بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 178.5 نقطة في ديسمبر 2021، بتراجع قدره 6.1 نقطة (وبنسبة 3.3%) عن مستويات في نوفمبر 2021.

تغير هامشي في أسعار اللحوم

وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم متوسط 111.3 نقطة في ديسمبر 2021؛ ما يمثّل تغيّرًا هامشيًّا مقارنة بشهر نوفمبر 2021، وزيادة قدرها 16.5 نقطة (وبنسبة 17.45%) عن قيمته المسجّلة في ديسمبر 2020.