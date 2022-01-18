انطلاق فعاليات بعثة مصدري الغذاء في كينيا بمشاركة 21 شركة مصرية

انطلقت اليوم فعاليات الاجتماعات الثنائية ضمن بعثة المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى كينيا بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في نيروبي، وغرفة تجارة وصناعة كينيا، وشركة «كونسبت».

وافتتح أعمال البعثة السفير خالد الأبيض، سفير مصر في كينيا، و علاء الوكيل رئيس البعثة المصرية ورئيس مجموعة عمل أفريقيا بالمجلس، بجانب «فيكتور أوجال»، نائب المدير التنفيذي لاتحاد القطاع الخاص الكيني، و«صامويل موتاندا»، رئيس غرفة تجارة وصناعة كينيا، وأويفر كونجي رئيس وكالة ترويج الصادرات والعلامات التجارية في كينيا، بالإضافة إلى المستشار التجاري عمرو البكري رئيس المكتب التجاري في كينيا، ومي خيري المدير التنفيذي للمجلس، والمهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات التصدير بالمجلس، وتامر صفوت مدير عام شركة كونسبت.

21 شركة مصرية

وبحسب بيان صادر عن المجلس التصديري، تشمل البعثة 21 شركة مصرية في مختلف القطاعات الغذائية ومن بينها، «السكر، و الدقيق، والحلوى الجافة، و العصائر والمربات»، وغيرها من المنتجات الغذائية المصنعة.

كما يشارك في البعثة القطاع المصرفي المصري وشركات الجودة والملاحة لتوفير الدعم للشركات المصرية المشاركة وعملائهم، وتشهد فعاليات اليوم الثاني للبعثة توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة تجارة وصناعة كينيا والتي تعد أكبر كيان يجمع أهم تجار وصناع كينيا بهدف دفع العلاقات التجارية بين البلدين فيما يتعلق بالصناعات الغذائية وتوفير الدعم الفني والمعلومات للشركات المصرية والكينية أعضاء الكيانين.

إقبال على المنتج المصري

تأتي فاعليات الاجتماعات الثنائية في إطار حضور عدد كبير من المستوردين الكينين وإقبال أكبر على المنتجات الغذائية المصرية والتي تعد من أهم المنافسين في القطاع الغذائي الكيني نظرا لجودة المنتجات المصرية وأسعارها التنافسية فضلا عن تمتعها بإعفاءات جمركية في إطار اتفاقية الكوميسا.

ويسعى المجلس التصديري للصناعات الغذائية لتكثيف تحركاته لزيادة الصادرات في الأسواق الأفريقية بجانب الأسواق التقليدية خلال الفترة المقبلة.