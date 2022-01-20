فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة.. يومي السبت والأحد

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان له منذ قليل، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، وهي منطقة الكوثر، يوم السبت، ومناطق فانتازيا، وأفراس، وتقسيم الإنتر 3 ، ونوران ، والجندول 2، يوم الأحد المقبل.

قطع التيار لعمل الصيانات

وأكد البيان، على أن فصل التيار الكهربائي سيتم اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

تداول 2465 طن بضائع و684 شاحنة و572 سيارة ومعدة بمواني البحر الأحمر

وفي سياق آخر شهدت مواني البحر الأحمر، تداول 2465 طن بضائع عامة ومتنوعة، و684 شاحنة و572 سيارة ملاكي، و27 معدة، وذلك حسب بيان مواني البحر الأحمر، اليوم الخميس، وشملت حركة الصادرات 937 طن بضائع عامة، و221 شاحنة و13 سيارة ملاكي.

وجاء في البيان، إن حركة الواردات شملت 1528 طن بضائع عامة ومتنوعة، و463 شاحنة و559 سيارة ملاكي، و13 سفينة على أرصفة الموانئ.

كما استقبل ميناء سفاجا، السفينة «دليلة» بحمولة 79 شاحنة، و5 سيارات ملاكي، والسفينة «الحرية» بحمولة 73 شاحنة، و65 سيارة ملاكي، والسفينة «أمل» بحمولة 55 شاحنة، و5 ملاكي، والسفينة «بوسيدن إكسبريس»، بحمولة 73 شاحنة، و31 ملاكي، والسفينة «MELPOMENI»، فارغة، قادمة من الهند لتحميل الفوسفات.

واستقبل ميناء نويبع، السفينتان سيناء وبريدج، وغادرت السفينة سيناء، حيث تم استقبال 83 شاحنة، بحمولة 1447 طن بضائع عامة، وترنزيت 81 طن متجهة إلى ليبيا، وتصدير 38 شاحنة بحمولة 937 طنا.