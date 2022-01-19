الغردقة من المدن الأكثر أمنا في مصر.. «حتى التحرش ما تلاقيهوش»

تعد الغردقة من المدن الأكثر أمنا في مصر، حيث إن نسبة حدوث الجريمة منخفضة جدا مقارنة بمعدل الجرائم في المحافظات، وحسب مصادر أمنية بمديرية أمن البحر الأحمر لم تسجل الغردقة أي محاضر تحرش في أقسام الشرطة من شهر أغسطس من العام السابق وكذلك آخر جريمة قتل سجلت كانت في منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي.

منظومة أمنية جيدة بالغردقة

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مدينة الغردقة تشهد حالة استقرار أمني، وذلك يرجع إلى المنظومة الأمنية الجيدة التي تتبعها مديرية أمن البحر الأحمر تحت إشراف اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة.

الغردقة بدون جريمة قتل أو تحرش منذ عدة أشهر

وأكد المصدر، أن الغردقة بدون جريمة قتل في آخر 3 أشهر وبدون محضر تحرش منذ 5 أشهر وفسر ذلك بأن الجهات الأمنية تضع قبضتها من حديد على مداخل ومخارج المدينة.

وفسَّر المصدر بانخفاض معدل الجريمة في الغردقة يرجع لعدة عوامل أهمها انتشار الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة خلال 24 ساعة، وتغطية مدينة الغردقة بكاميرات المراقبة الأمنية وسرعة ضبط مرتكب الواقعة في أسرع وقت.

وأكد أن جميع البلاغات الأمنية تم ضبط مرتكبي الوقائع بنسبة 100% وهذا بدوره يؤدي لتقليل حدوث الجرائم، بالإضافة إلى تواجد رجل الأمن في الشارع والذي بدوره يمنع حدوث الجريمة بنسبة 90%.

نقيب المرشدين السياحيين: استقرار أمني بالغردقة

ومن جانبه، قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن الغردقة مدينة ساحلية تمتد بطول 40 كيلومترا على طول الساحل بداية من منتجعات الجونة ومنطقة هاواي والفيروز والأحياء شمالا مروراً بوسط مدينة الغردقة السقالة والممشى السياحي والإنتر وحتى سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبا، ويقطنها أكثر من مليون نسمة، بالإضافة إلى توافد الآلاف من الزائرين يوميا وتنعم بالهدوء والاستقرار الأمني.

وأشاد أبو طالب، في حديثه لـ«الوطن»، بالإجراءات الأمنية المتبعة في الغردقة بداية من المدخل الشمالي بكمين الجونة الأمني وحتى المدخل الجنوبي بكمين المطار، بالإضافة إلى انتشار الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة وتكثيف أفراد الخدمة المترجلة في الشوارع والميادين.