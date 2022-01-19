الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية خلال 2021 بقائمة «TripAdvisor»

نشر موقع «CNN Travel»، تقريراً أشار خلاله إلى أنَّه وفقا لموقع «TripAdvisor»، الذى يعد من أشهر المواقع السياحية المتخصصة في تقييمات المقاصد السياحية، جاءت مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال العام الجاري، بينما جاءت مدينة القاهرة ضمن أهم 10 وجهات في العالم.

مدينة القاهرة ضمن أهم 10 وجهات في العالم

وجاء اختيار مدينة القاهرة ضمن أهم 10 وجهات في العالم وفقًا لتقييمات موقع TripAdvisor، التي تتضمن المقاصد السياحية التي استطاعت تحقيق أكبر زيادة سنوية في مجموعة من التقييمات الإيجابية التي يضعها المسافرون على الموقع والتي تشمل تقييمات أماكن الإقامة والمطاعم والأنشطة التي يمكن القيام بها.

ويؤكد اختيار مقاصد سياحية مصرية نجاح المقصد السياحي المصري وقدرته على جذب مزيد من السائحين من خلال تأكّدهم من استمتاعهم بتجربة سياحية فريدة عند زيارتهم له.

الاختيارات طبقا لتعليقات وتقييمات السياح

تجدر الإشارة إلى أنَّ هذه الاختيارات تأتي طبقا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن ممارستها، بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم في الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي الخاصة «TripAdvisor».