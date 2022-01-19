الغردقة في قائمة أفضل 10 وجهات سياحية في العالم

جاءت الغردقة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم، طبقا لموقع «تريب أدفايزر» (Tripadvisor)، أكبر منصة للسفر في العالم، وذلك ضمن وجهات السفر التي يقصدها السائحون لعام 2022‪ طبقا لمحرك البحث على السفر والوجهات السياحية عبر الموقع، وذلك حسب ما أعلنته وزارة السياحة اليوم الأربعاء عبر صفحتها الرسمية.

الغردقة من أفضل الوجهات السياحية في العالم

وأشار محمد عيد، خبير التسويق بالبحر الأحمر، إلى أن موقع «تريب ادفايزر» أكبر منصة سفر في العالم للباحثين عن السفر، واختار الموقع الغردقة في المركز العاشر بينما جاءت مدينة دبي في المركز الأول ثم مدن لندن وكونكان وبالي وكيريت وروما وسان لوكاس و إسطنبول وباريس، ثم الغردقة في المركز العاشر.

سبب اختيار الغردقة ضمن وجهات السياحة العالمية

وكشف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن» أن الغردقة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية تجعلها محط أنظار العالم، إذ تمتلك أكثر من فندق ومنتجع سياحي تمتد بطول 40 كيلو مترا على طول الساحل، بداية من منتجعات الجونة ومنطقة هاواي شمالا، وحتى مناطق سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبا.

وتابع أن ذلك يأتي بالإضافة إلى عدد من الجزر والمحميات الطبيعية الخلابة وأماكن سياحية ومواقع غطس فريدة وشعاب مرجانية نادرة، ومتحف مائي هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ومدينة ملاهي عالمية ومتحف آثار يضم أكثر من 200‪0 قطعة أثرية أصلية، ومارينا يخوت سياحي يضاهي المواني العالمية، ومطار دولي يستقبل عشرات رحلات الطيران يوميا من مطارات عدة دول أوربية.

وذكر عيد في حديثه للوطن أن الغردقة صنفت سابقاً كعاصمة السياحة العالمية كما أن موقع السياحة العالمى تريب أدفايزر الغردقة اختارها كثانى أفضل مقصد سياحى على مستوى الشرق الآوسط لعام ٢۰٢١ بعد مدينة دبى الآماراتية .