رؤساء تحرير يشاركون في تحكيم مشروعات تخرج طلاب «إعلام الجامعة العربية المفتوحة»

نظمت كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة مهرجانًا لمشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني، برعاية الدكتور عبد الحي عبيد مدير الجامعة العربية المفتوحة بمصر، وإشراف الدكتورة نرمين خضر عميدة الكلية، وذلك يوم الأربعاء 19 يناير من العام الجاري، بقاعة مسرح الجامعة.

ضمت لجنة التحكيم الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشورى، الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع.

تضمن المهرجان مشروعين، الأول: موقع إلكتروني خدمي بعنوان " يلا بينا" يقدم خبرات مختلفة في السفر، وأماكن المتعة والترفيه للكبار والصغار، من خلال زيارة تلك الأماكن واستعراضها للقارئ والمشاهد في فيديوهات مصورة وموضوعات مكتوبة.

الثاني: موقع إلكتروني بعنوان " كمل مشوارك" عن احتياجات كبار السن المتقاعدين، البدنية والنفسية والاجتماعية، وحثهم علي استكمال حياتهم بعد التقاعد، من خلال نماذج مضيئة استطاعت أن تكمل مشوار الحياة.

د.عبد الحي عبيد: الجامعة تستهدف تنمية مواهب طلابها باستمرار

من جانبه، قال الدكتور عبد الحي عبيد، مدير الجامعة العربية المفتوحة بمصر، كل عام يفاجئنا طلاب كلية الإعلام بمشروعات تخرج متميزة، تعكس جهدهم وإبداعهم، منوهًا إلى أن إدارة الجامعة دائمًا ما تحرص على دعم مواهب طلابها.

عميدة الكلية: نحرص على مواكبة التطور التكنولوجي في سوق صناعة الإعلام

فيما أعربت الدكتورة نرمين خضر، عميد الكلية، عن سعادتها بمستوي المشروعات المقدمة علي هامش المهرجان، لافتة إلي أن الاهتمام بالمواقع الإلكترونية ضمن مشروعات التخرج رغبةً في مواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده سوق صناعة الإعلام، مضيفة: دائمًا ما نحرص علي تدريب الطلاب علي الأشكال الحديثة في إنتاج وصناعة المحتوي الإلكتروني، بغرض مواكبة سوق العمل.

وأشاد أعضاء لجنة التحكيم بمستوي مشروعات التخرج، حيث قال الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام: " الأفكار جيدة، والمعالجات نوعية تعكس مستوي التدريب الذي تلقاه الطلاب طوال سنوات دراستهم بالكلية".

وعقب الدكتور محمود مسلم ر رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشورى، قائلاً: " ما يميز إنتاج الطلاب هو الاهتمام بالمحتوي المصور، سواء أكانت ألبومات الصور أو إنفو فيديوهات، مشيرًا إلي أنها تواكب التوجه الحالي داخل غرف الأخبار بالصحف والمواقع الإلكترونية، ناصحًا الطلاب بضرورة التنويع بين الفنون الصحفية المختلفة من تقارير وتحقيقات وحوارات.

وأبدى الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، إعجابه بأفكار المشروعات، قائلاً: "يلابينا" موقع خدمي ونحتاج لهذا اللون في عالم الصحافة، إلا أن المعالجات كانت تحتاج إلى الاهتمام بالبعد المعلوماتي، كما أن موقع " كمل مشوارك" نوعي ومتخصص، امتاز باعتماده علي الإنفوجراف، باعتباره أحد الأشكال الحديث في إنتاج المحتوي.

وعلق الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع، قائلاً: الموضوعات المقدمة داخل المواقع الإلكترونية جيدة، واعتمدت على مصادر متنوعة، وتطرقت لزوايا نوعية، لكنه نصح الطلاب بأهمية التنويع بين الفنون الصحفية لتشمل حوارات وتحقيقات وتقارير وفيديوهات. اختتمت فاعليات المهرجان بتكريم الأستاذة الدكتورة نرمين خضر عميدة الكلية لأعضاء لجنة التحكيم على جهدهم المبذول في فحص إنتاج الطلاب، وسلمتهم دروعًا باسم الجامعة العربية المفتوحة.

كما قامت بتكريم طلاب مشروع "محميات طبيعية"، أحدي مشروعات الفصل الدراسي الماضي، لفوزهم بجائزة المركز الثاني لأفضل موقع إلكتروني في ملتقي شباب الإعلام العربي بجامعة القاهرة.