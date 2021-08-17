وزير التعليم العالي يستقبل رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين، الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، بحضور الدكتور «محمد الزكري، رئيس الجامعة، ومفيد شهاب، عضو مجلس أمناء الجامعة، وزير التعليم العالي الأسبق، وأيمن عاشور، نائب الوزير للتعليم العالي، ومحمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعبدالحي عبيد، مدير الجامعة، وعادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي، المتحدث الرسمي للوزارة»، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن الجامعة العربية المفتوحة تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار العربي المشترك في الإنسان، مؤكدا أنها جاءت لتلبية الطموح العربي لمزيد من أوجه التعاون في المجال التعليمي، مشددا على دعم القيادة السياسية المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمشروع إنشاء فرع للجامعة العربية المفتوحة في مصر عام 2002، وبدء الدراسة بها عام 2003؛ بهدف تدعيم أواصر التعاون والاستثمار العربي.

وأشاد وزير التعليم العالي بالدور الذي يؤديه الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية؛ لمساهمته الفعالة في تأسيس وتطوير الجامعة لتمثل كيان عربي أكاديمي مشترك، يؤسس لمزيد من الشراكة والتعاون الأكاديمي العربي.

ونوه الوزير إلى أن جامعة الملك سلمان الدولية لها 3 أفرع بمحافظة جنوب سيناء «فرع طور سيناء – فرع رأس سدر – فرع شرم الشيخ»، موضحا أنه وزعت المجالات العلمية على فروع الجامعة الثلاثة؛ إذ يوجد بالثاني في مدينة رأس سدر مجالات «الطب البيطري، والصيدلة، والزراعات الصحراوية، والعلوم الأساسية المتقدمة، والعلوم الإدارية والأعمال، وعلوم المجتمع».

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه يوجد بفرع الجامعة في مدينة شرم الشيخ مجالات «السياحة والضيافة، هندسة العمارة، والفنون والتصميم، واللغات التطبيقية»، بالإضافة إلى أن الآخر «الطور» يوجد به مجالات «الطب، وطب الأسنان، والتمريض، والهندسة، وعلوم وهندسة الحاسب، والصناعات التكنولوجية».

من جانبه، أشار الأمير عبدالعزيز بن طلال، إلى أن الجامعة العربية المفتوحة بها العديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، ولها 8 أفرع في الوطن العربي، تشمل «دولة الكويت (المقر الرئيسي)، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، لبنان، مملكة البحرين، جمهورية السودان، سلطنة عمان وفلسطين»، موضحًا أن الجامعة العربية المفتوحة تتبنى نظام التعليم المدمج الذي يجمع بين إلقاء المحاضرات وجها لوجه ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، ما يساهم في ملائمة عملية التعلم مع ظروف الطلاب وقدراتهم.

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن طلال بالدور المحوري والهام الذي يؤديه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجهوده المبذولة للنهوض بمنظومة التعليم العالي بمصر، ودعم التعاون العلمي في ظل العلاقات المتميزة بين مصر والمنظمات الدولية والاقليمية التنموية.

وفي ختام اللقاء، منح الدكتور خالد عبدالغفار، الأمير عبدالعزيز بن طلال، درع الوزارة؛ تقديرا لجهوده المبذولة في المجالات التعليمية.