كشف غموض اختفاء فتاة أجنبية.. هربت من منزلها إلى بيت صديقها

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، غموض واقعة تغيّب فتاة أجنبية عن منزل أسرتها بمدينة نصر، بعد تحرير بلاغ باختفائها، حيث عُثر عليها بصحبة صديقها داخل شقة في حي العمرانية بمحافظة الجيزة.

بلاغ عن الواقعة

وكان قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من ربة منزل تحمل جنسية إحدى الدول، مقيمة بدائرة القسم، يفيد بتغيّب ابنتها تحمل ذات الجنسية عن المنزل، ومقيمة بذات العنوان عقب خروجها من مسكنهما.

التوصل إلى مكان الفتاة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم التوصل إلى مكان المتغيبة في حي العمرانية بالجيزة بصحبة أحد أصدقائها، وبسؤالها أقرت بتركها منزل أسرتها بمحض إرادتها، لخلافات أسرية، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.