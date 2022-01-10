تفاصيل ضبط متهم وبحوزته مخدرات بـ8 ملايين جنيه في مدينة نصر

ضبطت قوات شرطة قسم مدينة نصر ثالث متهم داخل شقته السكنية بدائرة القسم وبحوزته «80 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر و2 كيلو حشيش»، وكشفت التحريات أن المتهم حول شقته لوكر مخدرات وتمكنت قوات الأمن من ضبطه متلبسًا.

ضبط 80 ألف قرص مخدر و2 كيلو حشيش بمدينة نصر

واعترف المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي من خلال الإتجار في المواد المخدرة، واستخدام شقته لتخزين المخدرات فيها، حيث تم ضبطه متلبسًا وبحوزته 80 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر، بجانب 2 كيلو حشيش، فضلًا عن كميات أخرى من المخدرات قبل بيعها لعملائه بنطاق مدينة نصر.

قوات الأمن تضبط متهم حول شقته لوكر مخدرات

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع الكميات داخل شقة المتهم التي اتخذها مكانًا لبيع المخدرات، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات التي لا تزال مستمرة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، عن قيام أحد الأشخاص والذي يحمل جنسية إحدى الدول، ومقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي، حيث تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، واستخدم شقته لترويج المخدرات وبيعها فيها، فضلًا عن توزيعها على زبائنه.

مخدرات بقيمة 8 ملايين جنيه

وكانت قوات الأمن، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم داخل شقته السكنية القاطنة بمنطقة مدينة نصر، وأجرت معاينة وتم العثور على المضبوطات وتقدر قيمتها المالية بمبلغ 8 ملايين جنيه، بجانب كمية من مخدر الحشيش تزن 2 كيلو جرام، بالإضافة إلى كمية من مخدر البودر المُستخدم في تصنيع مخدر الإستروكس، و مبلغ مالي، و 2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار فيها وتم حبسه على ذمة التحقيقات التي لا تزال مستمرة.