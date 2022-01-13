تأييد حبس «مستريح مدينة نصر» 3 سنوات بتهمة النصب على المواطنين

أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الخميس، الحبس 3 سنوات للمتهم «أ. ش» بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في القضية المعروفة بـ«مستريح مدينة نصر».

وقال المحامي بالاستئناف مصطفى عثمان، دفاع المجني عليهم، إن المحكمة ألزمت المتهم بأن يؤدي للمواطنين الستة مبلغ 50 ألف جنيه لكل منهم، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأضاف «عثمان»، أن نيابة مدينة نصر تواصل التحقيق مع المتهم في عدد من القضايا الأخرى.

كانت نيابة مدينة نصر أحالت المتهم -محبوس- للمحاكمة في القضية رقم 36254 لسنة 2021 جنح مدينة نصر أول، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على الأموال بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح.