ضبط طالب يتحرش بالفتيات أمام مدرسة في مدينة نصر.. فيديو كشف الواقعة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يقوم خلاله أحد الأشخاص، بالتحرش والتلويح للفتيات أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة.

المتهم يعترف بالجريمة

ووفقًا لبيان أصدرته، وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية انتقلت لمحل الواقعة، وأمكن ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه، طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثاني، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.