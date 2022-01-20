قبل مصرع جاسبارد أوليه.. نجوم رحلوا في حوادث مأساوية: دهس وحرق ورصاص

حالة من الصدمة والحزن، سيطرت على هوليوود، بعد وفاة الممثل الفرنسي جاسبارد أوليه، أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 37 عاما، في حادث مأساوي، حيث تعرض إلى إصابة بالغة في الرأس، أثناء التزلج في أحد منتجعات جبال الألب، والتقط أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى المستشفى، متأثرا بجراحه، بعد ساعات من طرح الإعلان الدعائي لأحدث أعماله «Moon Knight».

رصاصة خاطئة تنهي حياة هالينا هيتشنز

لم يكن مصرع جاسبارد أوليه، الحادث الوحيد المأساوي الذي شهدته هوليوود، إذ جاء بعد أشهر قليلة من وفاة مديرة التصوير هالينا هيتشنز، التي فقدت حياتها برصاصة خاطئة من قبل الممثل أليك بالدوين، خلال تصوير أحد مشاهد فيلم «Rust»، وما زالت التحقيات مستمرة، في كيفية وصول الطلقات الحية إلى السلاح الناري المستخدم في التصوير.

تحطم طائرة كوبي براينيت

في 26 يناير 2020، توفى المنتج الفني ولاعب كرة السلة الأمريكي كوبي براينت، بشكل صادم، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، كان يستقلها رفقة ابنته البالغة من العمر 13 عامًا، بالإضافة إلى 7 آخرين، حيث كان في طريقه لحضور تدريب فريق كرة السلة، الذي تلعب فيه ابنته، عندما تحطمت المروحية في كالاباساس بكاليفورنيا.

سيارة تدهس أنطون يلشين حتى الموت

الحادث الأبشع، كان من نصيب الممثل الأمريكي أنطون يلشين، الذي توفي في 19 يونيو 2016، دهسا بسيارته، عندما تركها تعمل ونزل منها لتفقد صندوق البريد، لتعود السيارة إلى الوراء عبر المنحدر، وتسحقه في الجدار ليتوفى في الحال، ورفع والدا أنطون دعوى قضائية ضد شركة تصنيع السيارات، التي دافعت بقوة عن نفسها، مدعية بأن الممثل كان مخطئًا في وفاته.

احتراق بول ووكر داخل سيارته

حتى الآن لم يتخط نجوم هوليوود والجمهور حول العالم، حادث وفاة النجم الأمريكي بول ووكر في نوفمبر 2013، الذي رحل بسبب حادث سيارة كان يستقلها برفقة صديقه وشريكه في العمل، روجر روداس، عندما تحطمت سيارة بورش، التي كانا يستقلانها خلال حدث خيري نهاري في كاليفورنيا، واشتعلت فيها النيران.

تم تحديد لاحقًا أن روجر كان يقود سيارته بسرعة بين 80 و93 ميلاً في الساعة في الوقت الذي اصطدمت فيه السيارة بعمود كهربائي وعدة أشجار، وفقًا للتقرير النهائي للمحققين، توفي بول، الذي كان يبلغ من العمر 40 عامًا فقط، بسبب الاصطدام والحروق الشديدة.