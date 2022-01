مصرع الممثل الفرنسي جاسبارد آوليه أثناء تزحلقه على الجليد

مصرع الممثل الفرنسي جاسبارد أوليه، عن عمر يناهز 37 عاما، إثر حادث تزلج على الجليد بـ جبال الألب التي تمتد من النمسا إلى حتى فرنسا.

مصرع الممثل الفرنسي جاسبارد آوليه عن عمر 37 عاما

لقى جاسبارد أوليه حتفه، آثر وقوعه اثناء تزحلقه على الجليد بـ جبال الألب، حيث أصيب بعدة إصابات خطيرة و التي كانت أبرزها إصابة خطيرة بالجمجمة.

ومن المقرر أن جاسبارد أوليه، كان يستعد لـ عرض مسلسل « Moon Knight»، و لكن للقدر كلمة اخرى، فقد لقى حتفه قبل مشاهدة آخر أعماله، وتلقى أنفاسه الأخيرة عن عمر يناهز 37 عاما.

أعمال جاسبارد أوليه الفنية

وشارك جاسبارد أوليه في عدة أفلام عالمية من إنتاج «مارفل»، الأكثر نجاحا في هوليوود، والتي تعد أبرزها: «Eternals» والتي تم منعه بمصر و عدة بلاد عربية بسبب المشاهد الجريئة بالفيلم، بجانب فكرة الفيلم عن وجود معبود آخر مما يتلاشى مع مبادئ المجتمع العربي حامل الأديان.

كما إنه شارك في عدة أعمال أخرى من إنتاج مارفل، من بينها: «Shang-Chi the Legend of the Ten Rings ، بجانب مشاركته في مسلسل Ms. Marvel».

آخر أعمال جاسبارد آوليه لم يخرج للنور

وتعد آخر أعمال جاسبارد آوليه، مسلسل «Moon Knight»، و التي من المفترض أن يتم عرضه بالأيام المقبلة على منصة «Disney Plus»، وفقا لتقرير موقع «Variety».

ترشيحات جاسبارد آوليه لـ الأوسكار

رشح جاسبارد أوليه، لعدة جوائز، والتي تعد أبرزها، ترشيحه لـ 4 مرات لـ الأوسكار، ومن بينهم ترشيحه عن أفضل ممثل مساعد عن فيلمي«Training Day) - (Boyhood))».

بدء جاسبارد أوليه العمل الفني منذ عام 1997، وخاص عدة تجارب فنية بين المسرح و السينما و التليفزيون حتى وصل إلى العالمية و هوليوود، و الترشيح لجوائز الأوسكار.