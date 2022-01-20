البورصة تبدأ التداول على أسهم شركة مارسيليا في السوق الرئيسية

شهدت البورصة المصرية اليوم، بداية التداول على أسهم شركة مارسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري في السوق الرئيسية، بعد انتقالها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الى التداول بالسوق الرئيسية.

رئيس مارسيليا: الشركة تستوفي الشروط المؤهلة للانتقال للسوق الرئيسية

وقال سامي عبدالرحيم فؤاد، رئيس مجلس إدارة مجموعة مرسيليا العقارية، خلال كلمته في مؤتمر إطلاق التداول على سهم الشركة بالسوق الرئيسية اليوم، إنّ الشركة استوفت الفترة الماضية جميع الشروط التي تؤهلها للانتقال للتداول على أسهمها بالسوق الرئيسية في البورصة المصرية.

3 محاور للتجهيز للانتقال للسوق الرئيسي

وأشار سامي، إلى أنّ الشركة انتهت من تجهيزات الانتقال للسوق الرئيسية، من خلال 3 محاور، وهي «زيادة محفظة أراضي الشركة، التوجه للاستثمار في المحافظات والمدن المختلفة، وزيادة الاستثمارات، وارتفاع العائد وتوجيهها إلى مشروعات بالقطاع الطبي لزيادة القيم السوقية للأسهم».

وكانت البورصة المصرية أعلنت علنت بداية العام الحالي، تقدّم شركة مارسيليا بمستندات تعديل قيد وإدراج أسهمها من بورصة المشروعات الصغيرة «النيل» إلى السوق الرئيسية وفقا لأحكام المادة (7) من قواعد القيد والشطب.

ووافقت لجنة القيد في البورصة المصرية، على زيادة رأس المال لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري من 150 لـ360 مليون جنيه.