أخبار البورصة المصرية.. تراجع المؤشرات ورأس المال يفقد 6 مليارات جنيه

جاءت أخبار البورصة المصرية بتراجع جماعي في أغلب المؤشرات الرئيسية بعدما أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» متراجعاً بنسبة 1.36%؛ ليهبط إلى مستوى 11715 نقطة في الوقت الذي هبط فيه مؤشر «إيجي إكس 70» الخاص بمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.26%؛ ليهبط مع ختام جلسة تعاملات اليوم عند مستوى 2212.99 نقطة.

المؤشر الرئيسي يهبط إلى مستوى 11715 نقطة

واختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع جماعي، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعاً بنسبة 1.36%، عند مستوى 11715.01 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 0.26%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2212.99 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3239.68 نقطة متراجعا بنسبة 0.61%.

أخبار البورصة توالت في نهاية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء مع هبوط مؤشر متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.82%؛ ليهبط إلى مستوى 061.34 نقطة، في الوقت الذي وصلت فيه قيمة التداولات اليوم إلى 683 مليون جنيه، بعد التداول على 185.2 مليون سهم، وفي ظل تنفيذ 30.196 ألف صفقة، إذ انخفض نحو 90 سهما، واستقر 66 سهما، وارتفع 35 سهما من إجمالي الأسهم التي تم التداول عليها اليوم، ووصلت إلى 191 سهما.

رأس المال السوقي يهبط إلى 756.637 مليار جنيه

خلال جلسة اليوم أخبار البورصة المصرية فيما يخص تعاملات المصريين والعرب والأجانب، شهدت عمليات بيع للعرب والأجانب بصافي قيم بيعية بلغت 40.9 مليون جنيه بالنسبة للعرب و66.0 مليون جنيه بالنسبة للأجانب في الوقت الذي مالت تعاملت المصريين إلى الشراء بنحو 107.8 مليون جنيه، وانتهى رأس المال السوقي، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم؛ ليهبط إلى مستوى 756.637 مليار جنيه بخسائر بلغت نحو 6.1 مليار جنيه.