تونس تسجل أول إصابة بفيروس «فلورونا» المزدوج

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بمرض «فلورونا» المزدوج بين فيروس كورونا المستجد والأنفلونزا بالبلاد، في حين وصلت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية للإصابات بفيروس كورونا إلى 34%.

أول حالة إصابة بمرض «فلورونا» فى تونس

وقالت وزارة الصحة في بيان، اليوم، عبر موقع الصفحة الرسمية على «الفيسبوك»، أن البلاد سجلت نحو 12 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 وفاة، و2559 حالة تعافي، خلال الـ24 ساعة الماضية، تزامنا مع ظهور أول حالة لمصاب بمرض «فلورونا» بالبلاد، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 804 ألف إصابة، و25 ألف و881 حالة وفاة، في حين جاء إجمالى المتعافين 711 ألف و123 حالة تعافي منذ بداية الجائحة.

وقال زيد العنز، مسؤول الصحة في مدينة مدنين بجنوب تونس، أمس الأربعاء، في تصريحات لراديو «موزاييك» المحلي، أنه جرى تسجيل أول إصابة بمرض «فلورونا» المزدوج بالمدينة.

وفي السياق ذاته، صرح سهيل العلويني، الخبير لدى منظمة الصحة العالمية، في مداخلة هاتفية عبر راديو «موزاييك»، أنه من الممكن إصابة الشخص بفيروس كورونا المستجد والإنفلونزا في الوقت ذاته، مشددا على ضرورة تلقي الجرعات الكاملة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بهدف تحصين المناعة ضد المتحورات الجديد.

تحذيرات الاتحاد الأوروبى حول خطر «فلورونا» المزدوج

وحذر الاتحاد الأوروبى، الثلاثاء الماضى، من التهديد المزدوج لفيروس كورونا المستجد والإنفلونزا «فلورونا»، إذ ذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها «آى سى دى سى»، أن القيود المخففة التي فرضتها بعض الدول، سهلت عودة انتشار حالات الإنفلونزا في جميع أنحاء أوروبا، مما يزيد من خطر المرض المزدوج «فلورونا» لفترات طويلة، كما أن الانتقال السريع لفيروس كورونا، يزيد من الضغط على النظم الصحية الأوروبية المنهكة بالفعل، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات في المستشفيات.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء «رويترز»، أعرب خبير الإنفلونزا في المركز الأوروبى، بايس بينتينن، عن قلقه الشديد بشأن مرض «فلورونا» المزدوج، بعد أن خففت الدول جميع الإجراءات والقيود ضد كورونا.