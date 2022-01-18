الاتحاد الأوروبي يحذر من خطورة «فلورونا»: الانتشار سريع

حذر الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، من التهديد المزدوج لفيروس كورونا المستجد والإنفلونزا «فلورونا»، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

تحذيرات الاتحاد الأوروبي بشأن مرض «فلورونا» المزدوج

وذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها «اى سى دى سى»، أن القيود المخففة التي فرضتها بعض الدول، تسهل عودة انتشار حالات الإنفلونزا في جميع أنحاء أوروبا، مما يزيد من خطر المرض المزدوج «فلورونا» لفترات طويلة، إذ أن الانتقال السريع لفيروس كورونا، يزيد من الضغط على النظم الصحية الأوروبية المنهكة بالفعل، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات في المستشفيات.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء «رويترز»، أعرب خبير الإنفلونزا في المركز الأوروبى، بايس بينتينن، عن قلقه الشديد بشأن مرض «فلورونا» المزدوج، بعدما خففت الدول جميع الإجراءات والقيود ضد كورونا.

وفي السياق ذاته، ذكرت المنظمة الأوروبية، أن فيروس الإنفلونزا انتشر في جميع أنحاء القارة الأوروبية، وذلك بمعدل أعلى من المتوقع، بالإضافة إلى ارتفاع الحالات المصابة في وحدات العناية المركزة خلال الفترة ما بين نهاية ديسمبر الماضي وبداية يناير الجاري.

وقال خبراء في الاتحاد الأوروبي، إن عمليات الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا، ساعدت في القضاء على الإنفلونزا في الشتاء الماضي.

أبو ظبي تشترط تلقى الجرعة الثالثة لدخول الزائرين اليها

ومن جهة أخرى، أعلنت منصة الرعاية الصحية عن بعد في الإمارات، إنه يتطلب على المواطنين الذين يرغبون في الدخول الى العاصمة الإماراتية، «أبو ظبي»، إظهار «بطاقة خضراء» تثبت حالة التطعيم الخاصة بهم، بالاضافة الى اظهار دليل يثبت تلقيهم الجرعة المعززة الثالثة من اللقاحات المضادة فيروس كورونا، بعد 6 أشهر على الأقل من تلقي الجرعة الثانية، وذلك بهدف مواجهة الارتفاع المتزايد لأعداد الإصابات بالبلاد.

وفي نهاية العام الماضي، ظهرت أول حالة إصابة موثقة بمرض «فلورونا»، في إسرائيل، وهو مزيج بين فيروس كورونا المستجد والإنفلوانزا.

وكشف مستشفى بيلينسون في إسرائيل، عن مرض «فلورونا» المزدوج، بعد أن نُقلت امرأة حامل إلى المستشفى تعاني من مرض مزيج من كورونا والإنفلونزا، وهو ما شخصه الأطباء في الأيام الأخيرة، تحت مسمى «فلورونا».