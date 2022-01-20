«قمر 14» يقترب من المليون الأول بعد أسبوع من عرضه في السينمات

لم تتجاوز إيرادات فيلم «قمر 14» مليون جنيه بعد مرور نحو أسبوع على عرضه، إذ حقق 910 آلاف جنيه فقط حتى الآن، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمد الدفراوي، الذي كشف لـ«الوطن» عن أنّ صنّاع العمل أجلوا طرح الفيلم في دور العرض أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا.

إيرادات منخفضة لفيلم «قمر 14» في دور العرض

وانتهى المخرج هادي الباجوري، من تصوير فيلم قمر 14 بالكامل في نهاية نوفمبر 2020، وحرص منتج العمل على طرحه في بداية 2022 بعد سلسلة من التأجيلات، بالتزامن مع بدء إجازة نصف العام الدراسي، وحقق الفيلم أمس 70 ألف جنيه فقط في دور العرض.

عرض فيلم قمر 14

العرض الأول لفيلم قمر 14 لم يكن في دور العرض، لكن سبق عرضه لأول مرة ضمن فعاليات الدورة السابقة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وحاز وقتها على إشادات من صنّاع السينما والنقاد، والجمهور الذي شاهد الفيلم وقت عرضه.

وتميل أحداث الفيلم إلى الرومانسية، عن 5 حكايات حب منفصلة، في ليلة يعتلي فيها القمر السماء، ويحاول الأبطال خلال هذه الليلة الصمود والنجاح ومواجهة المحظورات التي تواجههم، والحكاية الأولى لـ غادة عادل، ومحمد الشرنوبي، والحكاية الثانية لـ أحمد حاتم وأسماء أبواليزيد، والثالثة لـ أحمد مالك، ومي الغيطي، والرابعة لـ أحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس، والخامسة لـ خالد النبوي وشيرين رضا، والفيلم تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.