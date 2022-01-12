5 معلومات عن فيلم قمر 14 قبل بداية عرضه في دور السينما اليوم

يستعد صناع عمل فيلم «قمر 14» لبداية عرض الفيلم في دور العرض السينمائية اليوم الأربعاء، كما يحتفل صناع العمل بالعرض الخاص للفيلم الليلة في إحدى دور سينما مدينة 6 أكتوبر، بحضور جميع أبطاله.

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز 5 معلومات عن فيلم قمر 14 قبل طرحه اليوم:

- سبق وأن تم عرض فيلم قمر 14 لأول مرة ضمن فعاليات الدورة السابقة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، كما كان له ريد كاربت خاصة به.

أبطال فيلم قمر 14

- يضم فيلم «قمر 14» عددا كبيرا جدا من النجوم، أبرزهم الفنان خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، غادة عادل، خالد أنور، مي الغيطي وأحمد مالك، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

قصة فيلم قمر 14

- تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، حول 5 حكايات حب منفصلة، في ليلة يعتلي فيها القمر السماء، ويحاول الأبطال خلال هذه الليلة الصمود والنجاح ومواجهة المحظورات التي تواجههم.

قمر 14 يضم 5 حكايات منفصلة

- الحكاية الأولى تضم غادة عادل، ومحمد الشرنوبي، والحكاية الثانية أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، والثالثة قصة أحمد مالك، مي الغيطي، بينما تجسد الحكاية الرابعة أحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس، والحكاية الخامسة تجسد حكاية خالد النبوي وشيرين رضا.

- تعرض فيلم قمر 14 لتأجيل عدة مرات، حيث كان من المقرر عرضه نهاية ديسمبر، ولكن تم تأجيله ليستقر صناع العمل على عرضه 12 يناير.