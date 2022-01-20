نصائح لحماية الطلاب من فيروس كورونا خلال الامتحانات.. احذروا التجمعات

عودة ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد يوميا، أصاب الكثيرون بالخوف على أبنائهم، خاصة الذين يخضعون حاليا لامتحانات النقل لمختلف الصفوف الدراسية، لذا يحرص الآباء على حماية أطفالهم من «كوفيد 19»، كما يجب على الطلاب اتباع بعض النصائح لحماية أنفسهم، وهو ما أوضحته وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتستعرض «الوطن» فيما يلي أبرز نصائح لحماية الطلاب أثناء الامتحانات من فيروس كورونا أو المتحور الجديد أوميكرون بالنسبة لطلاب المدارس والجامعات، وهي كالتالي:

نصائح لحماية الطلاب من فيروس كورونا خلال الامتحانات

- الحرص على ارتداء الكمامة طوال وقت تواجدك خارج المنزل، وخلال سير الامتحانات، وعدم نزعها أبدا عند التحدث مع الآخرين.

- تجنب التجمعات مع الأصدقاء قبل وبعد الامتحان.

- الحرص على استخدام الأدوات الشخصية المطلوبة وعدم مشاركتها مع الآخرين لأي سبب.

- في حال شعور الطالب بالتعب أو أي أعراض تنفسية، عليه إبلاغ المراقب فورًا.

- حال الشعور بالتعب أو وجود أعراض على الطالب الانصراف فورا بعد انتهاء الامتحان مباشرة وتعقيم اليدين باستمرار.

التعليم ترد على حقيقة تأجيل الامتحانات بسبب كوورنا

ومن جانبه رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، على ما يثار حول تأجيل امتحانات سنوات النقل بسبب فيروس كورونا.

وأكد شوقي، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة له، أن جدول امتحانات الصفوف الدراسية المختلفة تم وضعه من مدة والإعلان عنه منذ 11 ديسمبر الماضي: «الامتحانات في موعدها، ودعنا من الشائعات والالتفات لها، فالسوشيال ميديا لا تتوقف.

كما شدد وزير التربية والتعليم على حرص الوزارة بحماية الطلاب ورعايتهم ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا أو المتحور الجديد، واتخذت في هذا الشأن العديد من الإجراءات الاحترازية من التعقيم والتباعد الاجتماعي، وذلك في سبيل حماية الطلاب التي تعبرهم أبنائها.