طريقة الحصول على سيارة سعرها أرخص من السوق في مزاد 30 يناير

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عبر الموقع الإلكتروني التابع لها، مزاد لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وجهات آخرى، يوم 30 يناير في قاعة النادي المصري بالقاهرة، أمام مرور عين الصيرة الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط في القاهرة.

وأوضحت الهيئة، أنّ المزاد يقام في الساعة 12 ظهرا، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمى، في الدقي.

شروط الالتحاق بالمزاد

ويجب أن يتم دخول مزاد السيارات بكراسة الشروط، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمى، في الدقي، ويتم دفع 10000 جنيها تأمين دخول المزاد.

تفاصيل المزاد

ويشمل المزاد بيع سيارات نيابات ملاكي ونقل وبيك اب وميكروباص وتوك توك وتروسيكل، ماركات نصر، نيسان، مرسيدس، جيب شروكي، هيونداي، سوزوكي، تويوتا، شاهين، مازدا شيفورليه – دايو – دايهاتسو، روك، جيلي، إنترناشيونال، ياماها، فيات، رينو، بيدفورد، لاندروفر، دايون، هنكو، هاوجيانج، cmg، ريجاتا،bmw، إسبرانزا.

ويشمل المزاد أيضا بيع بضائع نيابات وجهات حكومية تشمل بلاستيك وأثاث وأجهزة كهربائية وهواتف محمولة وتكييفات وكمبيوترات، وغيرها.

ويتم دفع 30% فور رسو المزاد ويتم سداد باقي الثمن الـ70% خلال 15 يوما، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة، علمًا بأن البيع بدون عمولة، والمعاينة أساس البيع، وجدير بالذكر أنه يتم طلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها، وشددت الهيئة على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وفي حال عدم رسو أي من السيارات على المشترك يجب استرداد التأمين، وفي حال الرسو يتم خصمه من سعر السيارة، وفي حال قام المتزايد بعدم السداد يصبح تأمين ال10 آلاف حق للجهة الإدارية.