مزاد «جمارك الإسكندرية» لبيع سيارات وأوتوبيسات الثلاثاء المقبل

تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية مزادا علنيا لبيع سيارات ملاكي ونقل وأتوبيسات ومقطورات ولوادر حفر، صباح الثلاثاء المقبل 25 يناير.

المزاد يعقد بالنادي المصري القاهري

وفقا للموقع الإلكتروني للهيئة العامة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، أعلن عقد المزاد العلني بقاعة النادي المصري القاهري في منطقة عين الصيرة بحي السيدة زينب، بجوار حديقة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة بوسط القاهرة، في تمام الساعة الثانية من ظهر الثلاثاء 25 يناير.

أنواع السيارات المطروحة في المزاد

يُعرض بالمزاد العلني وفقا لموقع «الخدمات الحكومية»، ماركات سيارات ملاكي أنواع سوزوكي ايسوزو وفيات وبيجو ونيسان إلى جانب سيارات BMW، نصر، فولكس، لادا، ميستوبيشي وسي زد وبيد فورد و دايو، هيونداي، وهوندا أوبل، رينو، جيب شيروكي، أكو لاين، شيفروليه، مرسيدس، مازدا، نيسان، روك، ايسوزو، تويوتا، ميتسوبيشي، وأفيكو علاوة على سيارات سوزوكي، داتسون واتوبيسات نقل ومقطورات.

كراسة الشروط والتأمين

حددت هيئة الخدمات الحكومية، الرسوم اللازمة لدخول المزاد العلني، مؤكدة أن ثمن كراسة الشروط محدد بـ400 جنيه إلى جانب ضرورة دفع 10 آلاف جنيه كتأمين لدخول المزاد، بالإضافة إلى دفع نحو 30% من قيمة المزاد في حالة الإرساء فورا ولفتت إلى أن المعاينة هي أساس البيع.

سداد باقي قيمة المزاد خلال أسبوعين

وأشارت «الخدمات الحكومية»، إلى أنه يجر سداد باقي قيمة المزاد على مدار فترة لا تزيد عن الأسبوعين، مشيرة إلى إمكانية معاينة السيارات دون أي عمولة مع إمكانية اصطحاب أفراد من ذوي الخبرة الفنية لمعاينة السيارات قبل الدخول في المزاد.

وأكدت «الخدمات الحكومية»، أن السيارات الملاكي وسيارات النقل والأتوبيسات والمقطورات واللوادر، من ماركات مختلفة وطرازات متنوعة، بعضها مرخص وبعضها غير مرخص.