بعد سيتروين.. «مرسيدس» تسحب إعلانها من صفحات السوشيال ميديا في الصين

أطلقت مجموعة «القصراوي»، الوكيل المحلي لعلامة «سيتروين»، الفرنسية في مصر، حملة إعلانية بجميع وسائل العرض المختلفة للترويج لسيارتها الجديدة «سيتروين C4».

وكان بطل الإعلان عمرو دياب وموديل، حيث قام عمرو دياب بتصوير «الموديل» بالكاميرا الأمامية للسيارة لإبراز أهمية الكاميرا في التصوير بدقة عالية، وواجه الإعلان انتقادات عديدة واتهم البعض الشركة وعمرو دياب بالترويج للتحرش الجنسي، وبعد أيام سحبت الشركة الإعلان من كافة وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وأصدرت بيانًا توضح فيه الهدف من الإعلان والتصوير بكاميرا السيارة الأمامية، واعتذرت للشعب المصري عن الإعلان.

وأعقب ذلك، حذف شركة «مرسيدس»، في الصين، إعلان لها على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، بحسب وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية، أنّ شركة «مرسيدس بنز»، حذفت فيديو من موقع تواصل اجتماعي صيني بعد أن انجرف الفيديو في نقاش وطني غاضب حول تصوير الشركات الأجنبية لميزات تبدو آسيوية.

في وقت سابق، نشرت شركة مرسيدس بنز في الصين فيديو إعلاني لسيارة جديدة، ظهر فيه «موديل»، بمكياج يوضح الصورة النمطية الغريبة عن الآسيويين، وأظهر المكياج عيون مائلة ضيقة نوعاً ما، ما تسبب في حالة غضب على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الصينية.

وبحسب صحيفة «جلوبال تايمز»، التابعة للحزب الشيوعي، فإن الإعلان تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي الصيني «ويبو»، وحذفته الشركة بعد أيام معدودة على خلفية ردود فعل عنيفة من قَبل الصينين تجاه شركة مرسيدس.