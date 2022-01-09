مزاد علني لبيع سيارات جمارك نويبع والسويس والسخنة يوم 11 يناير

كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن مزاد علني لبيع سيارات جمارك نويبع والسويس والسخنة وبضائع جمارك السخنة والسويس والأدبية وميناء بدر وسفاجا، حيث تقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري، بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهرًا، يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير الحالي.

كيفية الالتحاق بالمزاد

واشترطت الهيئة، على الراغبين في المشاركة بالمزاد ضرورة شراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، الدقي وسعرها 400 جنيه، وفقًا للهيئة.

تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه

كما أشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنّ المتزايد يجب أن يكون لديه بطاقة ضريبية، في حالة البضائع أو شراء أكثر من سيارة، أما في حالة شراء سيارة واحدة فقط يتم الاكتفاء بصورة من البطاقة الشخصية، وتتمثل الخطوة التالية، في المعاينة، وتتم في العنوان المدوّن في كراسة الشروط، وبعد ذلك يدفع المتقدم 10 آلاف جنيه نظير تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع.

وتُعد شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، وتُطلب البطاقة الضريبية، ويدفع الخاضعون لها 30% من السعر الإجمالي فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة المواصفات ومبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع.

تفاصيل المزاد

وتنوعت معروضات المزاد بين السيارات والبضائع على النحو التالي:

أولًا: سيارات جمارك نويبع والسويس والسخنة

أنواع السيارات: ملاكي ورأس جرار وبيك أب وميكروباص.

ماركات السيارات: بي ام دبليو - كاديلاك - مرسيدس - سانج يونج - جيب شروكي - ميتسوبيشي - اسكانيا - ايفيكو - فولفو - فورد - شيفورليه - تويوتا - هيونداي - نيسان - جي ام سي - كليزلر - ليكزس - ستروين - سوزوكي - دايو - اسكودا - كيا.

ثانيًا: بضائع جمارك السخنة والسويس والأدبية وميناء بدر وسفاجا

معسل وتبغ - أحواض فايبر - أقمشة - أدوات زينة - ملابس - أدوات مطبخ ومائدة - برفانات - لعب أطفال - لمبات ليد ووحدات إضاءة - قطع غيار سيارات - سماعات - شاشات - كابلات - ثلاجات - مفروشات - أدوات سباكة - طلمبات مياه - كيماويات - كمامات - أثاث - كمبيوترات وأجزائها ولوازمها - رخام - مواسير استانلس - كراتين فارغة - مستحضرات وأدوات تجميل - صمغ - منجنيز - بخور - أثاث - أجهزة رياضية - أحذية - هواتف محمولة ولوازمها - إكسسوار حريمي ورجالي - موتور بحري - ترمس»، وخلافه من البضائع الجمركية المختلفة.

وأوضحت الهيئة أنّه في حال لم ترس أي مجموعة من السيارات على المشترك، عليه استرداد التأمين وخصمه من سعر السيارة حال رسو اللوط على المشترك، وحال عدم السداد أو سحب المتزايد عطاءه، يصبح التأمين المؤقت حق للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

بعد ذلك يتمّ سداد باقي مبلغ الـ70% خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسوم المزاد عليه، كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.

وأهابت الهيئة بجميع المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.