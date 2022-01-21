«الفراشيح» البدوية.. أسهل طريقة لصناعة خبز الصحراء

يحافظ المجتمع البدوي في سيناء، على عاداته وتقاليده التي يتوارثها الأجيال، مثل المجتمعات العربية في كل البلدان، التي لديها عادات وتقاليد وأعراف يحافظ عليها أبناء البادية، ومن هذه العادات صناعة خبز يطلق عليه أهل جنوب سيناء من البدو اسم «الفراشيح»، وهو عبارة عن خبز بسيط لا يحتاج وقت أو جهد لصناعته، ورغم ذلك فهو يعتبر عمود البيت البدوي، كما يُطلق عليه.

لا يخلو بيت في الوديان أو التجمعات البدوية والمدن أيضا من الدقيق، ويقولون إن الشاي والسكر والملح والدقيق هم أساس اقتصاد البيت البدوي، لأنه يستطيع من خلال الدقيق صناعة الخبز.

طريقة عمل الفراشيح

«أم أحمد»، سيدة بدوية تعول خمس بنات، تقول لـ«الوطن»، إن الدقيق شيئ أساسي في البيت البدوي: «إذا كان البيت ليس به أي طعام نقوم بتسوية الفراشيح على النار ونأكلها مع الشاي»، موضحة أن الفراشيح أحد أهم أنواع الخبز الذي يشتهر به أهالي الصحاري والوديان، وله مميزات عدة أهمها أن صناعته لا تستغرق سوى بضع دقائق، حيث يجري عجن الدقيق بالمياه ويضاف إليها الملح، وبعد العجن مباشرة يتم تقطيع العجين إلي قطع ثم يجري فردها على سطح مستوي، وتقوم المرأة البدوية لزيادة فردها باستخدام يدها، وتوضع على صاج مصنوع من الحديد، ويتم رفعها من على النار بعد أقل من دقيقة، لتكون جاهزة للأكل.

مميزات الفراشيح

من مميزات الفراشيح أنه خبز صحي، فهو عبارة عن دقيق بلدي مدعم من وزارة التموين يصرف لأهل البادية بديلا للعيش، ويضاف إليه الماء والملح فقط، إلى جانب أن هذا الخبز يظل طازجا (طري) عدة أيام خارج الثلاجة.

وتابعت «أم أحمد» حديثها لـ«الوطن» قائلة إن الفراشيح تسوى على نيران الحطب، وهي ذات طعم أفضل من التي يتم تسويتها على الغاز.

وأشارت إلى أن الفراشيح تقدم بجوار كل الأطعمة، وبخاصة اللحم والجبن المضاف إليه الزعتر وزيت الزيتون، وقالت إنها تأمل أن تقوم بعمل مشروع صناعة الفراشيح لتوفير دخل لها ولأسرته، وتعليم الفتيات ضمن المشروعات متناهية الصغر التي دعى إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.