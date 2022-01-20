راديو إنرجي يلغي حلقة تميم يونس بعد انتقادات الجمهور

أعلنت الصفحة الرسمية لراديو «إنرجي»، إلغاء حلقة الفنان «تميم يونس»، في برنامج «بجد X الراديو»، المقرر إذاعتها اليوم، الرابعة مساءًا، بعد الانتقادات الكبيرة التي طالته من الجمهور، بسبب مواقفه المثيرة للجدل مع قضية التحرش.

إلغاء حلقة تميم يونس

وكتبت الصفحة الرسمية للراديو عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «قررت إدارة راديو (إنرجي) إلغاء حلقة تميم يونس في البرنامج مع مروان يونس اليوم الخميس 20 يناير، والتي كان مقررًا لها الساعة 4 مساءً».

الجمهور يشن هجوما ضد إذاعة «إنرجي» بسبب تميم يونس

وأثار إعلان الراديو استضافة تميم يونس في برنامج «بجد X الراديو»، انتقادات العديد من الجماهير، حيث علق البعض على خبر استضافته: «ده دعم للتحرش»، وبعد تعرض الراديو لهذه الانتقادات خضعت الإدارة لمطالب الجمهور وألغت استضافته.

زوجة تميم يونس تكشف عن تعرضها للاغتصاب الزوجي

وكانت طليقته ندى عادل، خرجت في وقت سابق وتحدثت عن تعرضها لمدة عام كامل للاغتصاب الزوجي، خلال فيديو بثته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وأنها غير سعيدة بعدم وجود حماية للناس من هذه الأمور، فضلا عن أن بعض الشيوخ يدافعون أحيانا عن الاغتصاب الزوجي، لتصله المزيد من الانتقادات.

يونس يرد على اتهامه بالاغتصاب الزوجي

وعلق «يونس»، على تلك الانتقادات في مقطع فيديو، قائلا: «بقول للناس متكدبش أي بنت بتتكلم عن التحرش، حتى لو كان الكلام على شخصي مبكدبش، ممكن أخد حقي بالطرق القانونية والقضاء».