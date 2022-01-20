حالة الطقس غدا الجمعة 21-1-2022.. درجة الحرارة تصل لصفر

حالة من البرودة الشديدة وصلت إلى حد الصقيع على بعض المناطق وشهدتها كافة الأنحاء خلال الأيام القليلة الماضية، وبدورها كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الجمعة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد ليلا.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة الطقس في البحر المتوسط من المتوقع أن يكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 و2 متر، وحركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلا ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح بها شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على المناطق كافة كما يلي:

القاهرة 16 07

الإسكندرية 16 09

وادي النطرون 16 09

طنطا 16 08

شبين الكوم 16 07

دمنهور 16 08

بلطيم 15 09

مطروح 15 08

السلوم 15 09

سيوة 15 04

بورسعيد 15 07

دمياط 15 07

الزقازيق 16 07

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 16 07

السويس 16 08

العريش 14 07

رفح 14 07

رأس سدر 16 08

نخل 12 01

نويبع 17 10

طابا 15 10

كاترين 06 00

الطور 18 10

شرم الشيخ 20 13

الغردقة 20 13

مرسى علم 17 10

الفيوم 15 03

بني سويف 15 03

المنيا 15 03

أسيوط 16 04

سوهاج 16 05

قنا 16 05

الأقصر 18 06

أسوان 20 06

إدفو 21 07

أبو سمبل 20 07

الوادي الجديد 21 07

شلاتين 22 10

أبو رماد 21 11

حلايب 21 11

رأس حدربة 22 11