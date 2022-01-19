الأرصاد: الطقس البارد مستمر لمنتصف الأسبوع المقبل.. وشبورة خفيفة غدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استمرار لانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات النهار، والساعات المتأخرة من الليل حتى الأسبوع المقبل، موضحة أن المعدل سيصل إلى 8 درجات في المساء، مع وجود نشاط رياح، ما يزيد الشعور بالبرد، مبينة أن القاهرة الكبرى شهدت أمطارا وبعض المحافظات الساحلية مع غياب أشعة الشمس.

الكتل الهوائية الباردة سبب شعور الشخص بالبرودة

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC» اليوم، أن غدا الخميس، ليس هناك فرص سقوط أمطار، لكن الكتل الهوائية شديدة البرودة، لذا سيشعر المواطنون بالبرد الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه حتى منتصف الأسبوع المقبل، سيوجد انخفاض في درجات الحرارة، وستقل فرص سقوط الأمطار، مشيرة إلى أن شهر يناير، ذروة فصل الشتاء، ويكون الأكثر برودة.

الشبورة ستظهر بداية من الغد الخميس

وأشارت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الشبورة المائية، ستكون الأيام المقبلة بداية من الخميس حتى السبت، لكن لن تكون كثيفة، وستؤثر على الرؤية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مع ضرورة توخي السائقين الحذر، لافتة إلى أن الشبورة تنتهي في التاسعة صباحا في أسوأ الظروف.

وأكدت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء الحالي، لن يكون الأطول في التاريخ، وهذه شائعات ليس لها دليل علمي.