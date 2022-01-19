حالة الطقس خلال 72 ساعة.. برودة تصل للصقيع وأمطار خفيفة على السواحل

في بيان صدر اليوم عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة مقبلة، كشفت أنه يسود غدا الخميس خلال ساعات النهار، طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوبي سيناء والصعيد، وتنخفض درجات الحرارة ليكون طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل للصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد

حالة الطقس خلال الأيام القادمة

أما يومي الجمعة والسبت، فإنه يسود طقس بارد على كل الأنحاء، ما عدا جنوب سيناء يكون معتدل، ومائل للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة خلال ساعات الليل، ويصل للصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية خلال الفترة القادمة

وعلى مدار الـ72 ساعة المقبلة، تتكون الشبورة المائية على كافة المناطق، المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتزداد فرص سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة غدًا الخميس والجمعة، بينما تنشط الرياح على السواحل الغربية، يوم السبت القادم.

وفي السطور التالية، نعرض لكم درجات الحرارة المتوقعة على كافة المناطق خلال الأيام الثلاث القادمة، التي جاءت كالآتي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 20 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 03.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 21 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 07.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 07.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 03.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 07.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 22 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.