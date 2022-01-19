حالة الطقس غدا الخميس 20-1-2022.. شبورة وأمطار وانخفاض الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صدر عنها قبل قليل، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المناطق كافة، حيث يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة، وزيادة برودة الطقس.

حالة الطقس غدًا

وأوضح الخبراء حالة الطقس، الذي يكون باردا على المناطق كافة، عدا جنوبي سيناء وسلاسل البحر الأحمر والصعيد، يكون الطقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، أما خلال الليل فيكون الطقس شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية غدًا

وتتكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على الأنحاء كافة، على الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، عدا جنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

ويتوقع خبراء الأرصاد زيادة فرص سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 30% على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

حالة البحر الأبيض والأحمر

وعن حالة البحر الأبيض المتوسط، فيكون من معتدل إلى مضطراب ويتراوح ارتفاع الموج بين 2 إلى 2.5 متر، وتكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وهو ما ينطبق أيضا على حالة البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على المناطق كافة كما يلي:

القاهرة 15 08

الإسكندرية 15 08

وادي النطرون 15 08

طنطا 15 08

شبين الكوم 15 08

دمنهور 15 08

بلطيم 15 08

مطروح 15 08

السلوم 14 09

سيوة 15 04

بورسعيد 16 08

دمياط 15 08

الزقازيق 15 08

المنصورة 15 08

الإسماعيلية 15 08

السويس 15 08

العريش 16 08

رفح 16 07

رأس سدر 16 08

نخل 11 01

نويبع 16 10

طابا 14 10

كاترين 06 00

الطور 16 09

شرم الشيخ 17 12

الغردقة 17 12

مرسى علم 18 12

الفيوم 15 08

بني سويف 15 03

المنيا 15 04

أسيوط 15 04

سوهاج 15 05

قنا 16 05

الأقصر 17 07

أسوان 18 07

إدفو 18 07

أبو سمبل 17 07

الوادي الجديد 17 02

شلاتين 22 10

أبو رماد 21 11

حلايب 20 11

رأس حدربة 19 11