التضامن: نراقب تطبيق الإجراءات الاحترازية في الحضانات بسبب «أوميكرون»

تزامنا مع انتشار متحور«أوميكرون»، خلال الفترة الراهنة ، قامت وزارة التضامن الاجتماعى بالتشديد على الحضانات بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية، مشيرة إلى أن نسبة الإشغال بالحضانات تصل إلى نحو 75% من الطاقة الاستيعابية، وفق ما أكده مصدر مسؤول بوزارة التضامن لـ«الوطن».

المراقبة بشكل دورى على الحضانات

وأضاف المصدر، أنه تجرى المراقبة بشكل دورى على الحضانات، للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات، مؤكدا أن هناك 26 ألف حضانة طفولة مبكرة على مستوى الجمهورية تستهدف الأطفال حتى 4 سنوات.

الإجراءات الاحترازية المتبعة بالحضانات

وأشار المصدر، إلى أن أي حضانة يرصد بها إصابات تغلق لمدة أسبوع، للتعقيم والتطهير، ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم، مؤكدا أن الوزارة أصدرت العديد من الإجراءات كالتالي:

- تقليل نسبة الإشغال داخل الحضانة.

- التأكيد على الحضانات بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

- تلتزم كل حضانة بتوفير كاشف حراري لقياس درجة حرارة كلا من الأطفال والعاملين داخل الحضانة بشكل يومى.

- عدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بنزلات البرد أو الكحة أو ارتفاع فى درجات الحرارة أو أعراض كورونا أو أوميكرون.

- يلتزم العاملون داخل الحضانة بارتداء الكمامات، مع التأكيد على غسل أيديهم وكذلك أيدى الأطفال باستمرار.

- تلتزم كل حضانة بالحد من الأنشطة الترفيهية التي تتطلب مشاركة عدد كبير ومجموعات من الأطفال داخل الحضانة.

- احتواء الحضانة على غرفة عزل، تخصص لأى طفل أو ميسرة بالحضانة أو عاملة تظهر عليهم أي أعراض خاصة بكورونا أو متحور«أوميكرون»، حتى يتم عرضه على الطبيب المختص.

- تمنع الحضانات استقبال أى شخص من الأهالى داخل مبنى الحضانة منعا لنقل أي عدوى وحفاظا على الأطفال.

- تلزم الحضانة الأطفال بخلع أحذيتهم خارج باب الحضانة قبل الدخول.