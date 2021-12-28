«التضامن» تعلن تفاصيل توفيق أوضاع الحضانات بالمنيا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن مشروع تطوير وتوفيق أوضاع حضانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة المنيا، لتطوير حضانات المنيا، الممول من إحدى مؤسسات التنمية الاجتماعية، والتي طرحت مناقصة لتطوير البنية التحتية للحضانات المستهدفة للتطوير بمحافظة المنيا.

5 يناير.. آخر موعد للتقديم

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الرسمي، أن العطاءات تقدم في مظروفين مغلقين «مظروف فني ومظروف مالي» موجه، وذلك بحد أقصى يوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022، مشيرة إلى أن المظاريف تسلم باليد فى مبنى جمعية الخدمات المتكاملة باسم مشروع تطوير وتوفيق أوضاع حضانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة المنيا، مشيرة إلى أن المقايسات وكراسة الشروط مرفقة بكافة التفاصيل هنا

زيادة الحضانات بنسبة 30% خلال العامين المقبلين

من جانبها، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم زيادة الحضانات بنسبة 30% خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن هناك 15 ألف حضانة مرخصة، و10 آلاف و600 حضانة غير مرخصة.

عدد الأطفال المسجلين في الحضانات مليون طفل فقط

وأضافت القباج في تصريحات صحفية سابقة لها، أن عدد الأطفال المسجلين في الحضانات مليون طفل فقط، رغم أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم منذ الميلاد وحتى سن 4 سنوات يبلغ 12 مليونا، مشيرة إلى أن هناك عدة مزايا لالتحاق الأطفال بالحضانات، أهمها الاكتشاف المبكر للإعاقة أو لصعوبات التعلم، وتلقي الرعاية الصحية بما يشمل التطعيمات وتحسين مؤشرات التغذية.

التنسيق مع التربية والتعليم لتطوير منهج للطفولة المبكرة

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وكذلك مع وزارة التعليم العالي لتطوير منهج للطفولة المبكرة، حتى يكون متسقا مع المنهج الذي تم تطويره للمرحلة العمرية من 4 إلى سن 6 والتعليم الأساسي، مشيرة إلى أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يعتمد على أربعة مكونات أساسية تشمل تطوير البيئة الفزيقية للحضانات، وإصدار ومتابعة تطبيق وثيقة معايير ضمان جودة الحضانات.