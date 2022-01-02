«التضامن» تعلن عن حاجتها لاستشاريين في دور الحضانات

أعلن مشروع نموذج مركز الطفل والأسرة الممول من منظمة اليونيسيف، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حاجته لتنفيذ مهمة استشاري لإعداد الميسرات على الحقيبة التربوية بدور الحضانة بمحافظات الجيزة، القليوبية والإسكندرية، للفئة العمرية من يوم وحتى 4 سنوات، موضحًا أن غدا الاثنين الموافق 3 يناير 2022، آخر موعد للتقديم بمقر البرنامج القومي لتنمية الطفولة.

وأكدت التضامن على موقعها الرسمي، أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة هو أحد مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي، الذي يهدف إلى تمتع الأطفال في الفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات بخدمات تربوية وتعليمية وصحية بجودة عالية، مشيرة إلى أنه يجرى الآن تنفيذ المرحلة الأولي من البرنامج.

المهام والمسئوليات المطلوبة من الاستشاري

- الالتزام بالمحتوى التدريبي للحقيبة التدريبية.

- تصميم وتحليل نموذج الاختبار القبلي والبعدي وتقديم تقرير مفصل عن البرنامج التدريبي، فور الانتهاء منه متضمنا تقييم المتدربين بالدرجات، تمهيدا لاختيار مجموعة منهم للقيام بمهام تدريبية من قبل فريق عمل المشروع.

- الالتزم بالمعايير الأفضل للتدريب.

- القدرة على توضيح أهداف المحتوى التدريبي، وإجراء تطبيقات عليها.

- القدرة على إعداد وتصميم مقترح يشمل على خطة تدريبية شاملة.

- القدرة على اختيار الأسلوب التدريبي، الذي يتناسب مع طبيعة الموضوعات التدريبية وعدد المتدربين ومستواهم ووقت التدريب.

الشروط الواجب توافرها في الاستشاري

- حاصل على مؤهل تربوي مناسب.

- أن يكون حاصل على شهادة تدريب المدربين tot من جهة معتمدة.

- ألا تقل الخبرة التدريبية عن 3 سنوات.

- يفضل أن يكون له سابقة أعمال في تدريبات مماثلة.

- أن يكون له خبرات فى مجالات عمل الطفولة المبكرة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه يجرى تسليم المدرب قيمة أجره نظير قيامه بالمهام التدريبية عن طريق التحويل على حسابه البنكي، وذلك بعد استلام واعتماد التقرير النهائي للبرنامج التدريبي، مع استقطاع وخصم الضرائب المستحقة وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة بالضرائب.