المنشآت الفندقية تستبعد تقليل نسب استقبال النزلاء بسبب «أوميكرون»

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة طالبت كل الفنادق المصرية بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، في ظل ارتفاع نسب الإصابات بفيروس كورونا محليا وعالميا.

وأشار «عاقل» إلى أنه لا توجد أي إجراءات احترازية أو صحية جديدة سيتم العمل بها خلال الفترة الحالية، خاصة أن الإجراءات التي يتم تطبيقها والمعتمدة من قبل الدولة مشددة للغاية، وتسهم بشكل فعال في منع انتشار فيروس كورونا بالمنشآت الفندقية.

زيادة عدد الرحلات الأوروبية لمصر الشهور المقبلة

واستبعد «عاقل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إمكانية تقليل نسب استقبال الفنادق المصرية للرواد والنزلاء عن النسبة الحالية، وهي 100% من الطاقة الاستيعابية للفندق، خاصة أن غالبية الدول المصدرة للسياح إلى مصر، ولاسيما الدول الأوربية، عادت فيها الحياة بها بشكل طبيعي، وستبدأ خلال الشهور القليلة المقبلة في زيادة أعداد رحلاتها إلى مصر.

كما أن المنشآت الفندقية والسياحية المصرية تطبق الإجراءات والقواعد الصحية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا بصورة مشددة، ما جعل شركات السياحة العالمية تشيد بالمدن السياحية المصرية وتؤكد آنها آمنة صحيا، بحسب «عاقل».

حصول العاملين على جرعة تعزيزية من لقاح كورونا

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن العاملين بالمدن السياحية بمحفظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، بدأوا في الحصول على جرعة تعزيزية ثالثة من لقاح كورونا، بعد أن مضى على حصولهم على الجرعة الثانية أكثر من 6 أشهر، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من تطعيم العاملين بالمحافظتين سيتم البدء فى تطعيم العاملين بالإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح بجرعة تعزيزية.

يشار إلى ان وزارة السياحة والآثار اتخذت العديد من الإجراءات خلال العام الماضي للارتقاء بمستوى المنشآت الفندقية المصرية، مثل تطبيق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق، والتي تم وضعها بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية، وتحديد حد أدنى لسعر خدمة الإقامة اليومية بالغرف الفندقية، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للنزلاء، إضافة إلى رفع مستوى العمالة الفندقية من خلال خضوعها لدورات تدريبية مكثفة.