المنشآت الفندقية: عروض سعرية لجذب المصريين في إجازة منتصف العام

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إنّ فنادق شرم الشيخ والغردقة بدأت تجهيز عروضًا سعرية مُخفضة لجذب المواطنين لزيارتها خلال إجازات منتصف العام الدراسي التي تحل بعد أسابيع قليلة.

ولفت إلى أنّ كافة العروض السعرية التي سيتم تقديمها ستلتزم بالحد الأدنى لسعر الإقامة بالغرف الفندقية والمحدد بـ 40 دولارًا في الليلة (620 جنيهًا) بالنسبة للإقامة في فندق فئة 5 نجوم ، و28 دولارًا في الليلة للإقامة بفندق فئة 4 نجوم، مشيرا إلى عدم وجود حد أدنى لسعر الإقامة بفنادق من فئة 1و2 و3 نجوم.

المصريون عوضوا تراجع الحركة السياحية الوافدة من الخارج

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ الفنادق المصرية تعرف جيدا أهمية السائح المصري الذي ساهم خلال العامين الماضيين في تعويض التراجع الكبير في الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج والتي تراجعت بسبب جائحة كورونا، موضحا أنّ المواطنين المصريين قادرين على إنعاش المدن السياحية المصرية خلال إجازات منتصف العام الدراسي التى تحل الشهر المقبل .

وأشار إلى أنّ وزارة السياحة والأثار لم تحدد إمكانية إطلاق أية مبادرات لتنشيط السياحة الداخلية خلال إجازات منتصف العام الدراسي، مشيرا إلى أنّ أعداد كبيرة من الفنادق لن تمانع في الانضمام لأية مبادرات تسهم في زيادة أعداد المواطنين المصريين بالفنادق المصرية خلال تلك الفترة لاسيما في ظل التراجع الحالي في الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم .

متحور أوميكرون أثر على الحركة السياحية الوافدة

وأوضح رئيس لجنة تسييرأعمال غرفة المنشآت الفندقية أنّ متحور أوميكرون، أثر بالسلب على أعداد السياح الأجانب الوافدين لمصر خلال شهر يناير الجاري، بعد أن وضعت العديد من الدول المصدرة للسياح قيودا على سفر مواطنيها للخارج، إضافة إلى قيام بعض الدول بإغلاق حدودها.