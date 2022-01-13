المنشآت الفندقية: مصر تمتلك فنادق لا تقل في تميزها عن العالمية

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ مصر تمتلك مجموعة من الفنادق لا تقل في تميزها وخدماتها الفندقية عن الفنادق العالمية الكبرى التي تشاركها في نفس درجة النجومية.

إجراءات للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة بالفنادق

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية استهدفت وصول الفنادق المصرية إلى مستوى نظيراتها العالمية، من خلال الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للنزلاء والرواد، إضافة إلى رفع مستوى المنشآت لتتوافق مع خطط التحول نحو السياحة الخضراء الصديقة للبيئة فضلا عن تحقيق أهداف السياحة المستدامة.

بدء العمل بالمعايير الجديدة للتصنيف الفندقي

وتابع عاقل: «تم العمل بالمعايير الجديدة لتصنيف المنشآت الفندقية والتي تم وضعها بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية، كما تم تحديد حد أدنى لسعر خدمة الإقامة اليومية بالغرف الفندقية وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للنزلاء، إضافة إلى رفع مستوى العمالة الفندقية من خلال خضوعها لدورات تدريبية مكثفة، نهاية بالحملات التفتيشية المفاجئة علي كافة الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق ضوابط التشغيل وأيضا الإجراءات الاحترازية والوقائية واشتراطات سلامة الغذاء مع الاستعانة بشركات دولية متخصصة في هذا المجال».

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أنّ الفنادق المصرية استطاعت خلال العام الماضي تعويض جزءا ليس بالقليل من العمالة الفندقية المدربة التي هجرت العمل بالفنادق خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا وذلك من خلال تعيين أعداد جديدة ورفع قدراتهم العملية عبر التدريب المكثف، موضحًا أنّ العامل المصري يتمتع بالذكاء ويستوعب كافة التدريبات التي يخضع لها في فترة قصيرة، موضحًا أنّ الغرفة تستهدف من خلال الدورات التدريبية التي تنظمها حاليا للعاملين حصول نحو 25 ألف عامل على التدريب المناسب بحلول شهر يوليو المقبل.